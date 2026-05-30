京都vs柏 スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第1戦](サンガS)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 1 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 34 エンリケ・トレヴィザン
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 18 松田天馬
MF 25 尹星俊
MF 48 中野瑠馬
FW 7 奥川雅也
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 77 新井晴樹
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 10 福岡慎平
MF 16 平岡大陽
MF 99 本田風智
FW 17 アレックス・ソウザ
FW 93 長沢駿
監督
吉田達磨
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 22 野田裕喜
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 1 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 34 エンリケ・トレヴィザン
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 18 松田天馬
MF 25 尹星俊
MF 48 中野瑠馬
FW 7 奥川雅也
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 77 新井晴樹
控え
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 10 福岡慎平
MF 16 平岡大陽
MF 99 本田風智
FW 17 アレックス・ソウザ
FW 93 長沢駿
監督
吉田達磨
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 22 野田裕喜
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス