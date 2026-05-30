ノリスが単独首位で最終日へ 小平智が1差2位、木下稜介と米澤蓮3差
＜〜全英への道〜ミズノオープン 3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。5バーディ・ボギーなしの「67」で回ったショーン・ノリス（南アフリカ）がトータル17アンダーで単独首位に浮上。2025年「ハナ銀行 インビテーショナル」に続く通算9勝目に王手をかけた。
【写真】小平智も絶賛！ タイトリストGTS3がかっこいい
首位から出た小平智は3バーディ・2ボギーの「71」でプレー。トータル16アンダー・2位に後退した。トータル14アンダー・3位タイに米澤蓮と木下稜介。トータル13アンダー・5位タイには比嘉一貴、永野竜太郎が並んでいる。今大会の賞金総額は1億円で、優勝賞金は2000万円。また、有資格者を除く上位3人には、今年の海外メジャー「全英オープン」（7月16日開幕、ロイヤルバークデールGC/イングランド）の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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