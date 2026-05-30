6·î18Æü(ÌÚ)3:05¡ÁÊüÁ÷ /BSÆü¥Æ¥ì 7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°7:00¡Á
¢¡£¶·îÊüÁ÷¥×¥í¥°¥é¥à
¥³¥ë¥ó¥´¥ë¥Èºî¶Ê¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶¨ÁÕ¶Ê
¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯ºî¶Ê¡¡¸ò¶Á¶ÊÂè8ÈÖ
»Ø´ø¡á¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥ó¥Ö¥ë¥é¥ó
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡á¥¤¥ê¥¢¡¦¥°¥ê¥ó¥´¥ë¥Ä
¡¡
2026Ç¯5·î26Æü¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë
ÁÆÉÊ¤ÈÆÉ¶Á¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¸Í¸¶Ä¾¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡²»³Ú´Æ½¤¡¡¿·°æ鷗»Ò¤Î±éÁÕ¥ì¥Ó¥å¡¼
¡ã¥³¥ë¥ó¥´¥ë¥È ¢ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶¨ÁÕ¶Ê¡¡¥¤¥ê¥¢¡¦¥°¥ê¥ó¥´¥ë¥Ä¡ä
Í¥¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤Î±éÁÕ¡£¥³¥ë¥ó¥´¥ë¥ÈÆÃÍ¤Î±Ç²è²»³ÚÅª¤ÊÇÉ¼ê¤µ¤ò¤à¤·¤íÍÞ¤¨¡¢Á¡ºÙ¤Ç½ÀÏÂ¤Ê²»³Ú¤È¤·¤ÆÄ°¤«¤»¤Þ¤¹¡£Âè£²³Ú¾Ï¤Ç¤Ï¡¢´±Ç½Åª¤ÊÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯ ¢ö¸ò¶Á¶ÊÂè£¸ÈÖ¡ä
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥«¥ó¥Ö¥ë¥é¥ó¡ª¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤«¤é¥¥é¥¥é¤È¸÷¤¬»¶¤é¤Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯¤Î¸ò¶Á¶Ê£¸ÈÖ¤ÎÌ±Â²¤äÅ¥½¤µ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿¿§ºÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë±éÁÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡±éÁÕ¼Ô
¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥ó¥Ö¥ë¥é¥ó¡Ê»Ø´ø¡Ë
1948Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ß¥¢¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£2010Ç¯¤«¤é9Ç¯´Ö¡¢ÆÉ¶Á¾ïÇ¤»Ø´ø¼Ô¤òÌ³¤á¡¢2017Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ö¥ë¥é¥ó»Ø´ø¤Î¥á¥·¥¢¥ó¡Ò¥¢¥Ã¥·¥¸¤ÎÀ»¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡Ó¤¬¥µ¥ó¥È¥ê¡¼²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯4·î¡¢·Ë´§»Ø´ø¼Ô¤Ë½¢Ç¤¡£2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢°ìÌø·Å¤Î¿·ºî¤ä¥ô¥¡¥ì¡¼¥º¡Ò¥¢¥ë¥«¥Ê¡Ó¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¤·¡¢ÆÉ¶Á¤ÎÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×Âç¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥ó¡õ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯SWR¤Î¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼²¦Î©¥â¥Í²Î·à¾ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È²Î·à¾ì¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È²Î·à¾ì¤Î²»³ÚÁí´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú³¦¤Î´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¶Á¤Î¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¡¢¥¯¥é¥ó¥°¥Õ¥©¥ë¥à¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÍÀ¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯Âç³Ø»Ø´ø²Ê¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¤¥ë¡¢¥Ñ¥ê´É¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶Á¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¶Á¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥É¥¤¥Ä¶Á¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¢´É¤Ê¤É°ìÎ®³ÚÃÄ¤ËµÒ±é¡£¥ª¥Ú¥é¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯²»³Úº×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
Ï¿²»¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢SWR¶Á¤È¤Î¡Ò¥á¥·¥¢¥ó¡¿´É¸¹³ÚºîÉÊÁ´½¸¡Ó¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î»Ø´ø¼Ô¤ÈÆ±°ì¤Î³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÁ´½¸¤È¤·¤Æ¡¢²¤½£¤Î¼çÍ×¤Ê²»³Ú¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡£ÆÉ¶Á¤È¶¦±é¤·¤¿¥á¥·¥¢¥ó¡Ò ¥¢¥Ã¥·¥¸¤ÎÀ»¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡Ó¡¢¥Þ¡¼¥é¡¼¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¤ÎCD¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¥¤¥ê¥¢¡¦¥°¥ê¥ó¥´¥ë¥Ä¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ÅªÌ¾¼ê¡£
¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯²»³Ú±¡¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢1998Ç¯¤Ë¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¹ñºÝ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÊüÁ÷¶Á¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¶Á¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à»Ô¶Á¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¤Ê¤É¤È¶¦±é¡£¤Þ¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸Å³Ú¤ä¸½Âå¶Ê¤Ê¤É±éÁÕµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¼¼Æâ³Ú¤Ç¤Ï¥°¥ê¥ó¥´¥ë¥Ä¸¹³Ú»Í½ÅÁÕÃÄ¤ÎÂè1¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥ë¥È¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¡¢¥ô¥£¥È¥Þ¥ó¤é¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¿²»¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢¥¹¥í¥Ü¥Ç¥Ë¥å¡¼¥¯»Ø´ø¥¬¥ê¥·¥¢¶Á¤È¤Î¥¹¥È¥é¥ô¥£¥ó¥¹¥¡¼¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óºîÉÊÁ´½¸¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥¾¥ó¡¦¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
»ÈÍÑ³Ú´ï¤Ï1718Ç¯À½¥¹¥È¥é¥Ç¥£¥ô¥¡¥ê¥¦¥¹¡Öex-Prove¡×¡£ÆÉ¶Á½éÅÐ¾ì¡£