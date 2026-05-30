巨人４―２日本ハム（交流戦＝２９日）――巨人が競り勝った。

五回にダルベックの適時二塁打で勝ち越し、六回に松本の適時打で加点。日本ハムは継投にかわされて４安打に封じられ、連勝が３で止まった。巨人が競り勝った。五回にダルベックの適時二塁打で勝ち越し、六回に松本の適時打で加点。日本ハムは継投にかわされて４安打に封じられ、連勝が３で止まった。

「チームが変わっても僕のユニホームを持ってくれている人がたくさん。うれしい気持ちになった」

ヒーローインタビューに臨んだ巨人の松本の顔は、充実感に満ちていた。「両チームのファンがすごく熱い声援を送ってくれて、すごく楽しく野球がやれた」。１４シーズンを過ごした日本ハムとの初対決で快音を響かせ、思いがあふれ出た。

四回は好機で凡退し、迎えた１点リードの六回。二死三塁で打席へ入り、達に追い込まれたものの、高めに浮いた５球目の直球を流し打った。打球が二塁手の頭上を越して右前で弾むと、松本は何度も手をたたき、拳を強く握った。

交流戦で３連勝発進と勢いに乗る古巣相手に、リードを２点に広げる価値ある一打。「前の打席も同じようなシチュエーションで打てなかったので、何とかしたかった。いい所に飛んでくれた」と喜んだ。

日本ハムでは選手会長も務めて人望は厚く、ファンの人気も高い。試合前練習中には、松本の応援タオルを掲げる日本ハムファンもいた。帝京高（東京）卒でプロ入りし、北の大地に育てられたという感謝の念は今も抱き続けている。同時に「勝負なので貪欲に勝ちにこだわって、やっつけられるように」と巨人への献身も改めて誓う。

移籍１年目は、打率が２割台前半と苦しんでいる。定位置を明け渡し、守備固めや代走での起用が続いたが、交流戦２戦目の２７日からスタメンに戻ると、これで３試合連続安打だ。

２０２２年のパ・リーグ首位打者は「チームが変わっても僕のユニホームを持ってくれている人がたくさん。うれしい気持ちになった」と感謝した。慣れ親しんだ地のファンの愛情も力に変え、復活への足がかりをつかめるか。（井上敬雄）