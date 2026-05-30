「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

大一番にアルトラムスとマテンロウゲイルを送り込む野中厩舎。２９日朝は２頭とも栗東の角馬場で最終調整を行い、準備完了。野中師は「順調だね。予定通りだよ」と満足げだ。

「典さん（横山典）に『息子をよろしくお願いします』と言われました」

笑みをこぼす指揮官は大舞台の鞍上を再び“横山兄弟”に託した。父・横山典は０９年にロジユニヴァースに騎乗し、皐月賞１４着からの逆転Ｖをやってのけた。あれから１７年の時がたち、今度は息子たちが逆襲へ目を光らせる。

皐月賞で５番人気の支持に応えられず１０着に終わったマテンロウゲイルはスタートが全て。野中師は「立ち遅れて、挟まれて、後ろで引っ掛かって…。正直１、２角で厳しいかなと思ったけど、４角からはグッと来ていた」と、かみ合わないレースのなかでも素質の片りんを感じ取った。最後のスパイスとして未勝利Ｖ以来のメンコ着用を決断。「未勝利を勝った時の進みが悪かったけど、馬場の影響もあったと思う。着けて害はないと思うし、やれることはやりたい」と意図を説明する。

毎日杯Ｖから駒を進めたアルトラムスも厳しい競馬を強いられた。「キャリアが浅いなかで内外からバンバンぶつけられちゃった」と肩を落とすトレーナー。それでもここへ向けては「先週の追い切りでは物足りず、今週はしっかりやって、かなり状態は上がってきた」と手応え。「ストライドも馬格の割に大きくてきれい。距離が心配だけど東京は合うと思う」と期待を寄せる。１８年グレイル以来、８年ぶりに挑む祭典で輝きを放つつもりだ。