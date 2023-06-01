【30MS 小宮果穂】 5月30日 発売 価格：4,180円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 小宮果穂」を5月30日に発売する。価格は4,180円。

本商品は、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS」のコラボ第5弾として、「放課後クライマックスガールズ」の「小宮果穂」を「30MS」のフォーマットでプラモデル化したもの。全身のパーツが同梱されているオールインワンアイテムとなっている。

表情パーツはタンポ印刷を施した3種が付属。口の中の色分けはパーツ分割で再現されている。髪はパーツの組み替えで髪飾りのない状態を再現できる。

衣装の胸部パーツは限界まで追求したパーツ構成で、そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールとなっている。また、背中の小さな羽もパーツ形状で再現されている。

スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。一部のパーツにはラメ入りのスモーククリア素材が採用されている。

肌パーツは仕上げの際に金型表面に艶消し処理が施されており、柔らかく光を反射する。表情付きハンドパーツに加えマイクが保持できるハンドパーツが3種付属している。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・ハンドパーツ×1式

・髪パーツ(髪飾りなし)×1式

・マイク×1

・シール×1

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※発売日は流通により前後する場合があります。