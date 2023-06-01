「30MS×シャニマス」よりプラモデル「30MS 小宮果穂」本日発売！
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 小宮果穂」を5月30日に発売する。価格は4,180円。
本商品は、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS」のコラボ第5弾として、「放課後クライマックスガールズ」の「小宮果穂」を「30MS」のフォーマットでプラモデル化したもの。全身のパーツが同梱されているオールインワンアイテムとなっている。
表情パーツはタンポ印刷を施した3種が付属。口の中の色分けはパーツ分割で再現されている。髪はパーツの組み替えで髪飾りのない状態を再現できる。
衣装の胸部パーツは限界まで追求したパーツ構成で、そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールとなっている。また、背中の小さな羽もパーツ形状で再現されている。
スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。一部のパーツにはラメ入りのスモーククリア素材が採用されている。
肌パーツは仕上げの際に金型表面に艶消し処理が施されており、柔らかく光を反射する。表情付きハンドパーツに加えマイクが保持できるハンドパーツが3種付属している。
【付属品】
・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種
・ハンドパーツ×1式
・髪パーツ(髪飾りなし)×1式
・マイク×1
・シール×1
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.(C)BANDAI SPIRITS 2021
※発売日は流通により前後する場合があります。