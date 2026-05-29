私の彼氏と同一人物...？インフルエンサーの配信を見ていたら、【まさかの事実】が発覚して！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークルの先輩との秘密の交際に胸を躍らせていた主人公。しかし、友人と見ていたライブ配信をきっかけに、信じがたい疑惑が浮かび上がります。幸せだった日常が音を立てて崩れていく、戦慄の恋愛体験談とは――

大学のサークルで出会った素敵な先輩に惹かれ、私たちは付きあうことになりました。けれど先輩からは、「まわりには内緒にしてほしい」と頼まれていたのです。

“2人だけの秘密”という響きに、どこか特別なものを感じていた私は、その言葉を疑うことなく受け入れていました。

とはいえ、誰にも話せないのはやはり苦しくて……。私は信頼している友人にだけ、この恋のことを打ち明けました。

友人は自分のことのように喜んでくれて、のろけ話もたくさん聞いてくれる大切な存在でした。先輩とのデートや、やさしくされた出来事を報告する時間は、当時の私にとってなにより幸せなひとときだったのです。

そんなある日、友人と一緒に過ごしているとき、なに気なく流行りのインフルエンサーのライブ配信を見ることになりました。画面の向こうで楽しそうに笑う彼女を、私たちは気軽な気持ちで眺めていました。

ところが――彼女が「大好きな彼氏」について語り始めた瞬間、空気が一変します。

自慢げに映し出された彼氏の後ろ姿や持ち物が、私の知っている“先輩”と、驚くほど似ていたのです。