私の彼氏と同一人物...？インフルエンサーの配信を見ていたら、【まさかの事実】が発覚して！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークルの先輩との秘密の交際に胸を躍らせていた主人公。しかし、友人と見ていたライブ配信をきっかけに、信じがたい疑惑が浮かび上がります。幸せだった日常が音を立てて崩れていく、戦慄の恋愛体験談とは――
2人だけの秘密の恋
大学のサークルで出会った素敵な先輩に惹かれ、私たちは付きあうことになりました。けれど先輩からは、「まわりには内緒にしてほしい」と頼まれていたのです。
“2人だけの秘密”という響きに、どこか特別なものを感じていた私は、その言葉を疑うことなく受け入れていました。
とはいえ、誰にも話せないのはやはり苦しくて……。私は信頼している友人にだけ、この恋のことを打ち明けました。
友人は自分のことのように喜んでくれて、のろけ話もたくさん聞いてくれる大切な存在でした。先輩とのデートや、やさしくされた出来事を報告する時間は、当時の私にとってなにより幸せなひとときだったのです。
そんなある日、友人と一緒に過ごしているとき、なに気なく流行りのインフルエンサーのライブ配信を見ることになりました。画面の向こうで楽しそうに笑う彼女を、私たちは気軽な気持ちで眺めていました。
ところが――彼女が「大好きな彼氏」について語り始めた瞬間、空気が一変します。
自慢げに映し出された彼氏の後ろ姿や持ち物が、私の知っている“先輩”と、驚くほど似ていたのです。
SNSで見つけた“偶然とは思えない証拠”
配信に映った写真は、顔こそ隠されていたものの、服装やアクセサリー、体格までもが彼そのものでした。友人と顔を見あわせ、言葉を失います。
「まさか……そんなはずない」そう思い込もうとしても、胸のざわつきは収まりませんでした。
友人も「偶然かもしれないけど、似すぎてる」と心配してくれました。それ以来、私の頭のなかは疑念でいっぱいになっていきます。先輩に直接聞こうとも思いましたが、「秘密の交際」という状況が、どこか後ろめたさとなって、言葉にする勇気を奪っていました。
さらに調べていくと、彼女のSNSには、先輩が「会えない」と言っていた日にデートしていたと思われる投稿がいくつも見つかりました。
偶然で片づけるには、あまりにも一致しすぎていたのです。
信じたい気持ちと、裏切られているかもしれないという恐怖。その2つが交互に押し寄せ、心は揺れ続けました。
友人は「ちゃんと確かめたほうがいい」と背中を押してくれましたが、真実を知るのが怖くて、私はただスマートフォンを握りしめることしかできませんでした。
このあと、衝撃の事実が明らかに...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部