スライドドアワゴンSUV!?

2026年5月16日、17日の２日間に渡って愛知県国際展示場（スカイエキスポ）にて開催された、オートメッセ in 愛知。会場にはさまざまなショップやメーカーがブースを構え、来場者が足を留めるシーンが見られましたが、中でもファミリー層を中心に注目度が高かったのが、愛知初出展となる「パパママカーズ」のブースでした。

パパママカーズは中古車をベースに自分だけのカスタマイズカーを造り上げてくれる専門店となっており、会場にも複数のカスタマイズカーが展示されていましたが、今回は「ダンク」なるモデルをご紹介します。

【画像】超カッコいい！ “デカグリル”のトヨタ「“5人乗り”スライドドアワゴン」を画像で見る（60枚）

この車両はコンパクトなボディでありながら、５人乗れて両側スライドドアを備える使い勝手の良さが人気のトヨタ「タンク」をベースとしたカスタマイズカーで、ミニバンは大きすぎるけど軽自動車では物足りない……というユーザーに支持されているもの。

そんなダンクは、ベース車が持つ純正バンパーのラインにマッチした力強いスタイルのフロントグリルを備えることで普通のファミリーカーをぐっとSUVテイストのワイルドな雰囲気に一変させてくれている点が大きな特徴です。

今回会場に展示されていた車両は、ルーフキャリアの装着や、タイヤにオープンカントリーをチョイスすることでワイルドさをさらにプラスしていたほか、ニューアイテムとなるオーバーフェンダーも装着することで一気にクロスオーバーSUVのようなスタイルとなっていました。

パパママカーズのオリジナルカスタマイズカーはボディを購入者が好きなカラーにペイントすることができるので、今回の展示車両のようにルーフを別の色にするツートンカラーにすることもできますし、ザラザラした質感のラプター塗装も可能なので、購入者のオリジナリティを遺憾なく発揮することができるのも魅力。

インテリアについてはオリジナルのシートカバーやフロアマットで中古車感を一掃している上に、新品のナビやETC、デジタルインナーミラーなどの選択肢も多数用意されています。もちろん多数用意されるカスタマイズアイテムの中で、どれを装着してどれを装着しないのかなどもすべて購入者が選択することができるので、自分だけのオリジナルカーを造り上げる楽しみもあると言えるでしょう。

なお、中古車がベースということで状態が気になる人も多いと思いますが、もともとベース車を厳選して仕入れている上に、消耗品類の交換などのメンテナンスも実施。さらにインテリアクリーニングに、自社工場での徹底的な板金塗装（エンジンルーム内まで、パッと見えるところはすべて塗装済）がなされているので、オドメーターを見なければ中古車と気づかないレベルに仕上げられていました。