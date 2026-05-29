台湾株が史上最高値更新 売買代金も過去最高
（台北中央社）29日の台湾株式市場で、加権指数の終値は前営業日比1096.5ポイント高の4万4732.94となり、終値の過去最高値を更新した。売買代金も1兆8164億5000万台湾元（約9兆2260億円）に達し、過去最高を記録した。
グローバルな株式指数を算出・公表するMSCIの指数見直しが同日の取引終了時点で実施され、台湾株は「MSCIオール・カントリー・ワールド指数」「MSCIエマージング・マーケット指数」「MSCIアジア（日本除く）指数」の全てで構成比率が引き上げられた。これを背景に、引け間際に4518億元（約2兆3000億円）の大きな売買があった。従来型産業株や電子株、金融株が軒並み上昇し、取引開始から加権指数を押し上げた。
訪台中の米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が28日に関連サプライチェーン（供給網）の幹部と会食したことに加え、米デルの決算発表を受けた株価急騰などが材料視され、台湾の「オールドAI」銘柄と呼ばれ、ホンハイ（鴻海）やクアンタ（広達）などはそろってストップ高となった。
5月の台湾株相場は大きく上昇し、上昇幅は5806.31ポイントに達した。
（張建中／編集：名切千絵）
グローバルな株式指数を算出・公表するMSCIの指数見直しが同日の取引終了時点で実施され、台湾株は「MSCIオール・カントリー・ワールド指数」「MSCIエマージング・マーケット指数」「MSCIアジア（日本除く）指数」の全てで構成比率が引き上げられた。これを背景に、引け間際に4518億元（約2兆3000億円）の大きな売買があった。従来型産業株や電子株、金融株が軒並み上昇し、取引開始から加権指数を押し上げた。
5月の台湾株相場は大きく上昇し、上昇幅は5806.31ポイントに達した。
（張建中／編集：名切千絵）