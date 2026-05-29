増田貴久、初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」始動！　こだわり抜いた“世界観”とメンバー愛を披露

NEWSのメンバーであり、芸能界屈指のファッションラバーとして知られる増田貴久さん。自らディレクションを手掛ける初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」が、5月29日よりZOZOTOWN限定で販売開始されました。

本ブランドは、ファッションEC「ZOZOTOWN」とLINEヤフーによる共同プロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環として実現したもの。発売を記念して行われた発表会には増田さん本人が登壇し、ブランドへの熱い想いや、細部までこだわり尽くしたアイテムの魅力をたっぷりと語りました。

■ブランド名「Yellow」の由来と、服好きとしてのルーツ

これまでツアー衣装のデザインやプロデュース、ファッション誌での連載など、ファッションへの深い愛情を示してきた増田さん。ブランド名について増田さんは、「もともと色にすごく興味があって、そのなかでも黄色がすごく好きで。シンプルに自分が好きな色ということで選びました」とコメント。

さらに、トークは増田さんがファッションに目覚めた“原点”の話題へ。そのルーツには、両親からの影響があったと語ります。

「両親がファッション好きで、幼い頃から父に服を買ってもらったり、母のお下がりを着たりしていました。（小学生の頃に）母が着古したスウェットとチノパンをもらった時、すごくブカブカだったんですけど、着た瞬間に『これだ！』って思って。その頃からサイズ感や生地感に興味を持つようになりました」と、ファッションに目覚めたきっかけを振り返りました。

また、「今回ZOZOさんとデザインの会議をするなかで、母親が着られるアイテムがあってもいいよねという話になって、いろんな世代の人が着ても違和感のないものを作りたいと思った。自分の母親にも着てもらいたい」と語り、ブランドに込めた温かい家族への想いも明かしました。

■こだわりを追求するあまり現場がパニックに!? 妥協なきデザイン会議

「Yellow by TAKAHISA MASUDA」では、普段のスタイルにプラスすることで増田さんのファッション観を気軽に体現できる全16型のオリジナルアイテムを展開。カジュアルでありながらエッジの効いたデザインが揃います。

サイズは、増田さんこだわりのビッグシルエットを反映した“増田サイズ”の「7」と、日常使いしやすいオリジナルサイズ「4」の2種類を用意。サイズ感や生地感、ポケット位置に至るまで、細部まで増田さん自身がディレクションしたのだとか。

そんな制作の裏側は、増田さんの“本気度”ゆえに非常に濃密なものだったようで、デザイン会議の段階を振り返り、ZOZOの森住和雅さんは「現場は軽くパニックになった」と苦笑混じりに語りました。

■こだわり満載！ 編集部注目アイテムをピックアップ

発表会の中で、増田さん自らが熱弁した注目アイテムを、ピックアップしてご紹介します。

◇着方で楽しめる2WAYロンパース

「MA-1 ROMPERS」はこの日、増田さん自身も着用していたブランドを象徴するアイテム。コート型ながら、足元のファスナーを閉じることでロンパースのようにも着られる仕様になっています。

増田さんは「すぐ脱いだり着たりできる“つなぎ”が欲しくて作りました」と説明。さらに「車に置いておいて、ちょっと寒い日にさっと羽織れるようなイメージ」と語り、実用性にもこだわったことを明かしました。

前述の「MA-1 ROMPERS」と同形状でありながら、より日常使いしやすい、しなやかで着心地の良い素材を採用した「MILITARY ROMPERS」。襟の形状も異なっており、肌寒い季節や季節の変わり目に「ちょっとした羽織物が欲しい時」に重宝する万能な仕上がりとなっています。

◇ラフに着られるスウェットシリーズ

大のスウェット好きを公言する増田さんが、特に「丈感」にこだわり抜いたというスウェットシリーズ。「オーバーサイズのスウェットを穿くと丈が長くなりすぎて引きずってしまう。だから、ブーツインしても裾が下にたまらず、シンプルな靴を履いても引きずらない絶妙な長さに調整しました」と熱弁。家でのリラックスタイムからカジュアルなお出かけまで幅広く活躍すること間違いなしです。

また、最大の特徴は取り外し可能なポケット。「バッグを持ち歩きたくないから、バッグを服に着けちゃおう」という増田さんならではの超実用的な発想から生まれたのだとか。ポケットを外してシンプルに着るもよし、好みの位置に付けてアクセントにするもよし、自分だけのスタイルを楽しめますよ。

◇ ブランドロゴを施したトップスシリーズ

「LONG SLEEVE T-SHIRT」は、さらっと快適に着用できるロングスリーブTシャツ。サイズ感はもちろん、タグのデザインと配置にこだわった一着です。タグをあえて外側に付けることでワンポイントのアクセントになっており、増田さんらしいちょっとしたユーモアとおしゃれ心が光ります。

「シャカシャカした素材感で、さっと羽織れるものが欲しかった」という増田さんの要望から誕生したという「HOOK & LOOP ‐ NYLON PULLOVER」。ナイロン素材ならではの鮮やかな発色の良さを意識し、デザインの一部として配置された綿テープが目を引きます。

もちろん、ここにも取り外し可能なポケットを装着可能。アイテム本体とテープの色合いのバランスについては、何度もパターンを検証してこだわり抜いたと語りました。

■NEWSメンバーへの愛ある（？）贈り物も

2010年頃からNEWSのライブツアー衣装のデザインやプロデュースも手掛けている増田さん。普段の衣装作りと、今回のブランドでの服作りにおける「意識の違い」についても語ってくれました。

「ライブ衣装の時は、映像としてきれいに残ることや、客席から観た時の景色のひとつとして印象に残ることを第一に考えています。何よりメンバーが輝くものを意識して作るので、着やすさはあまり考えていなくて。噂によると、メンバーのシゲ（加藤シゲアキさん）と小山（小山慶一郎さん）からは『すごく重い』って聞いているんですけど（笑）」と増田さん。

その反面、今回のブランドは日常着。「今回は生地選びからしっかりやらせてもらったので、驚くほど軽くて動きやすいです！ 加藤と小山の2人には絶対に似合うと思うので、家に全種類送りつけようかなと思っています（笑）。次のNEWSのライブをやる時は、全身この『Yellow by TAKAHISA MASUDA』で固めてもいいかも」と冗談交じりに語り、2人に特に着てほしいものを聞かれると、「みんなでお揃いのロンパース。色違いで着てもらいたいです」と、メンバーへの深い愛と絆を感じさせるトークも繰り広げました。

■「Yellow by TAKAHISA MASUDA」とともに自由なファッションを楽しんでみて

増田さんのファッションへの情熱と、妥協のないこだわりが随所に詰め込まれた「Yellow by TAKAHISA MASUDA」。増田さんのファッション観をそのまま身に纏える全16型のアイテムは、ZOZOTOWN限定で絶賛販売中です。

サイズを駆使したシルエットの変化や、ポケットの付け替えによるカスタマイズなど、自分だけの自由な着こなしを見つけて、日常のファッションを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■「Yellow by TAKAHISA MASUDA」概要

受注販売期間：2026年5月29日（金）13:00 〜 2026年6月15日（月）11:59

※販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

特設ページ：https://zozo.jp/event/takahisamasuda/

お届け時期：2026年8月下旬 〜 2027年1月中旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

※ご注文状況により、お届け予定時期が変更となる場合がございます。

（写真・文：杉田穂南／マイナビウーマン編集部）