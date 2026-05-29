2026年5月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
気分が落ち込みがち。友達とアウトドアで遊んで解消を。
こだわりがあると物事が停滞……。執着心は捨てたいもの。
大切なものを紛失しそう。クレジットカードや財布には十分注意して。
仕事と家族との板挟みに……。今日だけは家族を優先するように。
駆け引きの首尾は上々。交渉や契約などで絶好のチャンス！
物事を計画するのに最適な日。旅行、食事会などの予定を詳細に決めて。
好情報が舞い込む運。周囲にも教えればさらなるツキをゲット！
仕事終わりにラッキーな出来事がありそう。誘われたら即OKして。
人から頼られる暗示が。真摯に対応すれば感謝と幸運が到来！
部屋の模様替えに幸運あり。季節の先取りを意識してみて。
共通の趣味を持つ友人がよきライバルに。充実した1日になりそう。
クレジットカードや電子決済にツキあり。掘り出しものに出会えるかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
気分が落ち込みがち。友達とアウトドアで遊んで解消を。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
こだわりがあると物事が停滞……。執着心は捨てたいもの。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
大切なものを紛失しそう。クレジットカードや財布には十分注意して。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
仕事と家族との板挟みに……。今日だけは家族を優先するように。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
駆け引きの首尾は上々。交渉や契約などで絶好のチャンス！
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
物事を計画するのに最適な日。旅行、食事会などの予定を詳細に決めて。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
好情報が舞い込む運。周囲にも教えればさらなるツキをゲット！
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
仕事終わりにラッキーな出来事がありそう。誘われたら即OKして。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人から頼られる暗示が。真摯に対応すれば感謝と幸運が到来！
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
部屋の模様替えに幸運あり。季節の先取りを意識してみて。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
共通の趣味を持つ友人がよきライバルに。充実した1日になりそう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
クレジットカードや電子決済にツキあり。掘り出しものに出会えるかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)