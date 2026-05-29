今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW（グロー）2026年7月号』（宝島社）の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『GLOW（グロー）2026年7月号』の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が見逃せない！


宝島社から5月28日に発売される『GLOW（グロー）2026年7月号』（税込1890円）。付録として、「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてきます。

デイリー使いから旅行まで活躍する2WAY仕様


手持ちトートとしてはもちろん、取り外し可能な太めのストラップで、斜めがけや肩がけバッグとしてさまざまなシーンで活躍します。デイリーのショッピングから1泊旅行まで対応できる大容量で、サイズは縦35×横41×マチ12cm。はっ水加工が施されているため、急な雨や汚れにも安心して使えます。アウトドアブランドのコールマンらしい機能性と実用性を兼ね備えた、頼れる1点です。

カーキ×ミッキー×コールマンが融合した大人可愛いデザイン


落ち着いたカーキ色のリップストップ生地に、赤いコールマンのロゴと目を隠したキュートなミッキーのタグがさりげないアクセントを添えています。ストラップの赤×ベージュのラインがアウトドア感を演出しつつ、大人可愛い印象も醸し出す絶妙なバランスが魅力です。ディズニーとコールマンという人気ブランドのコラボが実現した、ファッション性も機能性も高い付録バッグです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース お買いもの部)