【付録】「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてくる！ 『GLOW 2026年7月号』が5月28日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW（グロー）2026年7月号』（宝島社）の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月28日に発売される『GLOW（グロー）2026年7月号』（税込1890円）。付録として、「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてきます。
手持ちトートとしてはもちろん、取り外し可能な太めのストラップで、斜めがけや肩がけバッグとしてさまざまなシーンで活躍します。デイリーのショッピングから1泊旅行まで対応できる大容量で、サイズは縦35×横41×マチ12cm。はっ水加工が施されているため、急な雨や汚れにも安心して使えます。アウトドアブランドのコールマンらしい機能性と実用性を兼ね備えた、頼れる1点です。
落ち着いたカーキ色のリップストップ生地に、赤いコールマンのロゴと目を隠したキュートなミッキーのタグがさりげないアクセントを添えています。ストラップの赤×ベージュのラインがアウトドア感を演出しつつ、大人可愛い印象も醸し出す絶妙なバランスが魅力です。ディズニーとコールマンという人気ブランドのコラボが実現した、ファッション性も機能性も高い付録バッグです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『GLOW（グロー）2026年7月号』の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が見逃せない！
宝島社から5月28日に発売される『GLOW（グロー）2026年7月号』（税込1890円）。付録として、「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてきます。
デイリー使いから旅行まで活躍する2WAY仕様
手持ちトートとしてはもちろん、取り外し可能な太めのストラップで、斜めがけや肩がけバッグとしてさまざまなシーンで活躍します。デイリーのショッピングから1泊旅行まで対応できる大容量で、サイズは縦35×横41×マチ12cm。はっ水加工が施されているため、急な雨や汚れにも安心して使えます。アウトドアブランドのコールマンらしい機能性と実用性を兼ね備えた、頼れる1点です。
カーキ×ミッキー×コールマンが融合した大人可愛いデザイン
落ち着いたカーキ色のリップストップ生地に、赤いコールマンのロゴと目を隠したキュートなミッキーのタグがさりげないアクセントを添えています。ストラップの赤×ベージュのラインがアウトドア感を演出しつつ、大人可愛い印象も醸し出す絶妙なバランスが魅力です。ディズニーとコールマンという人気ブランドのコラボが実現した、ファッション性も機能性も高い付録バッグです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)