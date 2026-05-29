マウスコンピューター「G TUNE」、Core Ultra搭載デスクトップPCを発売 RTX 5060／5070でゲームから制作まで幅広く対応
マウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」から、インテル最新世代のCore Ultraプロセッサーを搭載したデスクトップPCの新モデルが登場した。
【写真】白系インテリアに合わせやすい「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」
今回のラインアップは、B860Mチップセットを採用し、DDR5メモリやPCIe 5.0などの最新規格に対応することで、データ転送速度や処理性能の底上げを図った構成となっている。これにより、ゲームの起動やロード時間の短縮、背景処理の安定化など、プレイ中のストレス軽減が期待できる。
さらに、最新世代のCore Ultraプロセッサーを採用することで、ゲームだけでなく、動画編集や配信、複数アプリの同時利用といった負荷の高い作業にも対応できる“マルチユースPC”としての性格を強めている。
注目の「G TUNE DG-I5G60」は、Core Ultra 5 250K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせたバランスモデル。16GBメモリと1TB NVMe SSDを搭載し、フルHD環境の人気eスポーツタイトルで安定した高フレームレート動作を狙える構成となっている。設定次第では、画質と動作のバランスを取りながら快適なプレイが可能で、初めて本格的なゲーミングPCを導入するユーザーにも扱いやすいポジションにある。
一方、「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」は、Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5070を搭載した上位モデル。32GBメモリを備え、ゲーム配信や動画編集ソフトの同時起動など、複数の高負荷処理を並行して行う用途にも対応する。特にCPUの24コア構成によるマルチタスク性能により、「ゲーム＋配信＋録画」といった使い方でも安定した動作が見込める点が特徴だ。
グラフィックスにはRTX 5060／5070世代を採用しており、フルHD環境をはじめ、上位モデルではWQHD解像度でも快適な描画が可能。従来世代と比較して、より高いフレームレートと安定した映像表示が期待でき、対戦ゲームでの視認性や操作レスポンスの向上にもつながる構成となっている。
【写真】白系インテリアに合わせやすい「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」
今回のラインアップは、B860Mチップセットを採用し、DDR5メモリやPCIe 5.0などの最新規格に対応することで、データ転送速度や処理性能の底上げを図った構成となっている。これにより、ゲームの起動やロード時間の短縮、背景処理の安定化など、プレイ中のストレス軽減が期待できる。
注目の「G TUNE DG-I5G60」は、Core Ultra 5 250K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせたバランスモデル。16GBメモリと1TB NVMe SSDを搭載し、フルHD環境の人気eスポーツタイトルで安定した高フレームレート動作を狙える構成となっている。設定次第では、画質と動作のバランスを取りながら快適なプレイが可能で、初めて本格的なゲーミングPCを導入するユーザーにも扱いやすいポジションにある。
一方、「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」は、Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5070を搭載した上位モデル。32GBメモリを備え、ゲーム配信や動画編集ソフトの同時起動など、複数の高負荷処理を並行して行う用途にも対応する。特にCPUの24コア構成によるマルチタスク性能により、「ゲーム＋配信＋録画」といった使い方でも安定した動作が見込める点が特徴だ。
グラフィックスにはRTX 5060／5070世代を採用しており、フルHD環境をはじめ、上位モデルではWQHD解像度でも快適な描画が可能。従来世代と比較して、より高いフレームレートと安定した映像表示が期待でき、対戦ゲームでの視認性や操作レスポンスの向上にもつながる構成となっている。