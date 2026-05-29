【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは海産物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、歴史あるものづくりの技術を継承する仕事場、既存の概念にとらわれない奔放な生き方やスタイル、そして豊かな海が育む独特な形状の生物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□
か□□ぶり
い□□がい
ヒント：織物や布地を専門に織り上げる職人の空間。今までの常識や決まった枠組みに収まらない自由な魅力。そして、表面に放射状の筋があり、きれいな扇型が特徴的な海の生き物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たや」を入れると、次のようになります。
はたや（機屋）
かたやぶり（型破り）
いたやがい（板屋貝）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な織物産業を支える実直な現場の呼び名から、規格外な面白さや個性を称える表現、さらには自然界が生み出した美しい貝殻を持つ生物の名称までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史あるものづくりの技術を継承する仕事場、既存の概念にとらわれない奔放な生き方やスタイル、そして豊かな海が育む独特な形状の生物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□ぶり
い□□がい
ヒント：織物や布地を専門に織り上げる職人の空間。今までの常識や決まった枠組みに収まらない自由な魅力。そして、表面に放射状の筋があり、きれいな扇型が特徴的な海の生き物を思い浮かべてみてください。
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正解：たや正解は「たや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たや」を入れると、次のようになります。
はたや（機屋）
かたやぶり（型破り）
いたやがい（板屋貝）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な織物産業を支える実直な現場の呼び名から、規格外な面白さや個性を称える表現、さらには自然界が生み出した美しい貝殻を持つ生物の名称までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)