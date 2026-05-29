韓国発『ブランチブラザー』のノートがもらえる！　『かっぱ寿司』でキャンペーンが開催、食べ放題も対象

『かっぱ寿司』が、韓国発の人気キャラクターブランド『ブランチブラザー』とコラボレーション。かっぱ寿司アプリ会員限定で、「オリジナルA5ノート」全4種のプレゼントキャンペーンを、2026年5月28日から実施する。

韓国発の“ゆるかわ”キャラ！ きょとん顔が可愛いトーストやダックたち

『ブランチブラザー』は、何気ない日々のなかで、1杯のコーヒーを飲んでほっと一息つくような、そんな小さな幸せを届ける韓国発のキャラクター。カフェでブランチを楽しむ韓国女性のライフスタイルから着想を得ていて、「忙しくても余裕を見つけたい」という女性たちの気分を反映して生まれたキャラクターたちは、“私たち自身”なのだそう。

キャラクターには、マイペースな「トースト」や、おっちょこちょいの「ダック」、クールな「ペンギン」、優しいイヌ「パピー」、繊細なウサギ「バニー」などがいて、どのキャラクターも、つぶらな瞳で“きょとん”とした表情が特徴。SNSを中心に“ゆるかわ”だと人気を集める。

寿司やパフェと一緒にデザイン！ 『かっぱ寿司』限定のノート

キャンペーンでは、『かっぱ寿司』店内での飲食（食べ放題を含む）、または持ち帰りにて税込み3000円以上利用し、会計時にかっぱ寿司アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると、「ブランチブラザー オリジナルA5ノート」が1冊もらえる。

「ブランチブラザー オリジナルA5ノート」プレゼントキャンペーン

ノートのデザインには、『ブランチブラザー』の世界観を感じられるイラストを使用し、まぐろ・玉子・パフェ・プレミアムプリンといった、『かっぱ寿司』ならではのモチーフを組み合わせた。『ブランチブラザー』のカフェのようなやさしくほっとする雰囲気はそのままに、『かっぱ寿司』らしいおいしさや楽しさを感じられる、特別感のあるノートに仕上がっている。

また、キャンペーンの対象に、話題の「食べ放題」が含まれているのが嬉しい。食べ放題は全店舗で実施中で、70分制、約100種類のメニューが対象。中とろなどの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広くラインナップ。5月28日からは、人気の本鮪大とろや中とろ、大切りとろびん長などを楽しめる「旬ネタ！期間限定5貫セット」茶碗蒸し付きが、食べ放題メニューに登場するので要チェック！

「旬ネタ！期間限定５貫セット」茶碗蒸し付き

見ているだけで気分が和らぐノートは、日常づかいやちょっとしたメモ、カフェタイムのお供にもぴったり。数量限定なので、お早めに。

【画像】「トースト」とまぐろ、「ペンギン」と玉子……ここでしか手に入らない『ブランチブラザー』ノート4種（2枚）