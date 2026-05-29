「こればっか使ってる」「かわいいだけじゃない」グレゴリーのミニリュックは2Way仕様でめっちゃ便利！
休日に出かけようと準備している時、リュックの大きさで悩んだことはないだろうか。両手が空いて動きやすいのがリュックのいい所だが、荷物に対して「ちょっとサイズが大きすぎる…」という時もあるだろう。必要な物がしっかり入り、大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズ感のリュックを探しているなら『Gregory（グレゴリー）』の『レディバード 2ウェイミニバックパック』がおすすめだ。
【写真】財布・ペットボトルも入る！グレゴリーミニリュックの収納力をチェック
■「絶妙なサイズ感がちょうどいい」 女性でも持ちやすいミニリュック
グレゴリーと言えば、アメリカ生まれのアウトドアブランド。機能性はもちろん、耐久性にも定評があるリュックやバッグが揃っている。
そのタフさからメンズライクな印象を持たれがちだが、『レディバード』シリーズは女性の使いやすさを意識して作られているのが特徴だ。『レディバード 2ウェイミニバックパック』は、普段あまりリュックを使わない女性でも持ちやすいかわいらしいルックスに仕上がっている。
■リュックにもショルダーにも 2Way仕様が便利
メインコンパートメントには、小物を仕分けるのにぴったりな内ポケットが2つある。嬉しいのが、カードサイズのミニポーチがついていることだ。簡易的な財布として使ったり、常備薬やお菓子を入れたりなど、さまざまな方法で活用できるだろう。
普段持ち歩いている、財布・スマホ・ハンカチ・ミニポーチ・モバイルバッテリーを入れてもまだまだ余裕がある。さらに550mLのペットボトルを追加しても、きれいに収めることができた。これからの季節には水分補給が欠かせなくなってくるので、ペットボトルや水筒も持ち歩けるミニリュックはかなり役立つと言えるだろう。
さらに、ストラップを外してサイドの金具に繋ぐと、ショルダーバッグとしても使える2Way仕様になっている。とくに旅行先では、これ1つ持っていけばリュックとショルダーバッグの2役をこなしてくれるため、かなり活躍するだろう。
『レディバード 2ウェイミニバックパック』は絶妙なサイズ感で、平日の買い物から休日の外出までマルチに対応できる優れものだ。
筆者の場合、外出時には自然と手が伸び、気づくとこればかり使ってしまうほど、手放せないものになっている。
■「絶妙なサイズ感がちょうどいい」 女性でも持ちやすいミニリュック
グレゴリーと言えば、アメリカ生まれのアウトドアブランド。機能性はもちろん、耐久性にも定評があるリュックやバッグが揃っている。
そのタフさからメンズライクな印象を持たれがちだが、『レディバード』シリーズは女性の使いやすさを意識して作られているのが特徴だ。『レディバード 2ウェイミニバックパック』は、普段あまりリュックを使わない女性でも持ちやすいかわいらしいルックスに仕上がっている。
■リュックにもショルダーにも 2Way仕様が便利
メインコンパートメントには、小物を仕分けるのにぴったりな内ポケットが2つある。嬉しいのが、カードサイズのミニポーチがついていることだ。簡易的な財布として使ったり、常備薬やお菓子を入れたりなど、さまざまな方法で活用できるだろう。
普段持ち歩いている、財布・スマホ・ハンカチ・ミニポーチ・モバイルバッテリーを入れてもまだまだ余裕がある。さらに550mLのペットボトルを追加しても、きれいに収めることができた。これからの季節には水分補給が欠かせなくなってくるので、ペットボトルや水筒も持ち歩けるミニリュックはかなり役立つと言えるだろう。
さらに、ストラップを外してサイドの金具に繋ぐと、ショルダーバッグとしても使える2Way仕様になっている。とくに旅行先では、これ1つ持っていけばリュックとショルダーバッグの2役をこなしてくれるため、かなり活躍するだろう。
『レディバード 2ウェイミニバックパック』は絶妙なサイズ感で、平日の買い物から休日の外出までマルチに対応できる優れものだ。
筆者の場合、外出時には自然と手が伸び、気づくとこればかり使ってしまうほど、手放せないものになっている。