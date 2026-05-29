全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY、Reebok「CLUB C 85 LABEL YOU」モデルキャンペーンビジュアルを解禁

アーティスト開発プラットフォーム「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」は、第1弾アーティストである全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）の、グローバルフィットネスブランド「Reebok（リーボック）」のアンバサダー活動において、第2弾キャンペーン「CLUB C 85 LABEL YOU」のビジュアルを解禁した。

■「VIBY」とは

VIBYは、BTSやTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）を発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第1弾のボーイズグループ。

全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げる。「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていく。

6月24日（水）にはデビューシングルCD「Miracle : The First Light」をリリース予定。さらに8月31日（月）には、日本武道館でデビューショーケースを開催予定だ。

■「CLUB C 85 LABEL YOU」について

今回のコラボレーションでは、5月1日（金）より展開中の第1弾「ATV-19+」に続き、第2弾として新作「CLUB C 85 LABEL YOU（クラブシー 85 ラベルユー）」を、5月29日（金）よりキャンペーン開始。

本キャンペーンの公開に合わせ、VIBYの持つ「純粋な可能性」と「クリーン×個性」を掛け合わせた新ビジュアル『WHITE CANVAS, MY COLOR』を公開。期間中は、引き続き渋谷・原宿店舗でのウィンドウサイネージへの掲載や、全国の「Reebok」直営店でのPOP展開など、店頭や街中でのプロモーションを楽しめる。

今回のモデルは、Reebokの王道「CLUB C」をベースに、サイドのラベルを自由に付け替えられるカスタマイズモデル。同梱されたプレートを差し替えることで、その日の気分に合わせた自分だけのスタイルを表現できる。

また、Reebok原宿店では、同梱されたプレートを持ち込めば、無料のラベルカスタム加工をしてもらえる。（※オンライン注文でのカスタム加工受付はなし）

【キャンペーン概要】

「CLUB C 85 LABEL YOU」実施期間：開催中〜8月後半予定※終了時期は未定のため、詳細が決まり次第お知らせ。

商品情報：・第1弾：ATV-19+全国の店舗・オンラインにて絶賛発売中

・第2弾：CLUB C 85 LABEL YOUキャンペーン開始日：2026年5月29日（金）

Reebok公式WEBサイトhttps://reebok.jp/