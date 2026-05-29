X JAPANのYouTube未公開だったMVが順次公開！第1弾は1989年野音LIVE映像による「紅」と「X」
X JAPANのこれまでYouTubeで未公開だった過去曲のMVが順次公開されることが決定。
第1弾として、1989年6月10日に行われた日比谷野外音楽堂のLIVE映像の「紅」と「X」が公開となった。
■アルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューした後に行われた、初期X（X JAPAN）のライブを観ることができる貴重映像
映像は、同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューした後に行われた、バンドの爆発的なパフォーマンスでオーディエンスとの熱狂的な一体感を巻き起こす初期X（X JAPAN）のライブを観ることができる貴重なもの。
今回公開された「紅」は、5月4日よりOAとなったカーセンサーのCMにも一部起用されていて話題となっている。
この後も、サウンドともにヴィジュアルにも徹底的にこだわって制作されたMVの数々が、X JAPAN Official YouTube Channelにて順次公開される予定だ。
■【画像】X JAPAN MV場面カット
X JAPAN OFFICIAL SITE
http://www.xjapan.com
http://www.sonymusic.co.jp/artist/xjapan/