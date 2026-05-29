「ドキッとする…」「追加招集ある？」G大阪、助っ人FW の“突然の帰国発表”にファン騒然「絶対戻ってきて」
ガンバ大阪は５月29日、FWイッサム・ジェバリがコンディション調整のためチームを離脱し、母国チュニジアへ帰国したと発表した。
クラブは公式リリースで、「イッサム・ジェバリ選手がコンディション調整のためチーム活動を離脱し、チュニジアへ帰国いたしました」と報告。これに伴い、５月30日に開催されるJ１リーグ プレーオフラウンド第１戦の東京ヴェルディ戦、および試合後に予定されているホーム最終戦セレモニーを欠席すると伝えた。
ジェバリは2023年にG大阪へ加入。今季はJ１百年構想リーグで11試合に出場し、１ゴールを記録していた。
一方で、チュニジア代表では昨年11月以降招集から遠ざかっており、北中米ワールドカップのメンバーからも選外に。
今回の帰国はコンディション調整が理由とされているが、百年構想リーグ終盤を迎えるなかでの突然の発表に、SNS上でファンからも「ドキッとする…」「フロントさん、契約更新したよね？」「「ゆっくり休んでくだされ」「追加招集ある？」「絶対戻ってきてね」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブは公式リリースで、「イッサム・ジェバリ選手がコンディション調整のためチーム活動を離脱し、チュニジアへ帰国いたしました」と報告。これに伴い、５月30日に開催されるJ１リーグ プレーオフラウンド第１戦の東京ヴェルディ戦、および試合後に予定されているホーム最終戦セレモニーを欠席すると伝えた。
一方で、チュニジア代表では昨年11月以降招集から遠ざかっており、北中米ワールドカップのメンバーからも選外に。
今回の帰国はコンディション調整が理由とされているが、百年構想リーグ終盤を迎えるなかでの突然の発表に、SNS上でファンからも「ドキッとする…」「フロントさん、契約更新したよね？」「「ゆっくり休んでくだされ」「追加招集ある？」「絶対戻ってきてね」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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