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脳科学者・茂木健一郎が解説！「邪魔されると集中が途切れる」は単なる思い込みだった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて、「脳の集中は、邪魔上等！！！」と題した動画を公開した。動画では、何かに没頭している最中に他者から邪魔をされた際の「正しい脳の反応」と、真の集中力のメカニズムについて解説している。



茂木氏はまず、集中において「入る時と同じように、出る時がとても大事だ」と切り出す。一気に集中できる人は、仕事から離れてリラックスや雑談へと切り替える「オフ」のスピードも速いと語る。



一方で、集中している時に他人に話しかけられ、「集中していたのに」と怒る人々に対して、脳科学の立場から「達人とは言えない」と指摘する。その理由として、集中を遮られて文脈を切り替えられるのであれば、一気に集中へと戻ることもできるはずだと説明。茂木氏によれば、オンとオフは「行って来い」の関係にあり、脳内では同じ切り替えの回路を使っているという。そのため、邪魔されたからといって怒る人は、元々その「集中回路が強くない」と分析した。



さらに茂木氏は、「ノイズに負けずに集中する」という視点から見れば、大いに邪魔が入ったほうが良いと主張する。あえて邪魔が入る環境に自らを置く必要はないものの、ノイズが入った時にそれをフィルターアウトして再び集中できるかどうかが、脳の前頭葉の最も重要な働きであると解説した。



最後に茂木氏は、「邪魔上等」という姿勢で集中に取り組むことを推奨している。周囲の環境の変化に苛立つのではなく、ノイズをしなやかに受け流し、オンとオフを素早く切り替えることこそが、脳の機能を最大限に活かした真の集中力であると結論付けた。