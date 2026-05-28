5月28日までに、歌手の広瀬香美が自身のInstagramを更新。トーク動画をアップしたのだが、動画で見せた近影に驚きが広がっている。

広瀬は、《Kohmi EXPO 2026》と題し、2026年9月に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されるプロデュースライブについて告知。今年で4回目の開催を迎える同ライブには、Juice=Juiceやハラミちゃんなどが参加予定となっている。

そんな豪華なライブについての告知に添えたのは、自身がピアノを前に座りトークを繰り広げる動画だ。自由なトピックで話をする広瀬だが……。

「広瀬さんは5月中旬から頻繁に自身のYouTube Liveで放送している『広瀬香美放送局』の切り抜き動画をアップしています。ファンからの質問への回答やピアノの弾き語りなど様々な映像が投稿されているのですが、笑顔を見せる広瀬さんは、まぶたが腫れぼったくも見え、違和感を覚える声が集まっていたのです」（芸能プロ関係者）

実際の動画のコメント欄には、

《見るたびに顔変わってる？誰だかわからなかった…》

《どなた？自分の知ってる広瀬香美じゃないぞ》

印象がガラッと変わった広瀬の姿に視聴者も驚きを隠せないようだ。1992年にアルバム『Bingo！』で歌手としてデビューした広瀬。スキー用品店『アルペン』のCMソングに起用された楽曲『ロマンスの神様』が大ヒットを記録するなど、いくつもの名曲を世に残してきた。唯一無二の歌唱力が評価されてきた広瀬だが、これまでにも彼女のビジュアルの変化は度々指摘されてきた。

「2020年頃には、広瀬さんもSNSの活用を開始し、コンテンツ発信が活発になりました。その頃から、頬周りの肌のハリ感や目元などに変化を感じる声が聞こえ始めたのです。特にYouTubeなどの映像で見る彼女の姿にはその変化が著しく目立ちます。時代の変化とともにメイク方法の変化なども指摘されました」（前出・芸能プロ関係者）

変化し続けるビジュアル。しかし彼女の美声は、変わることはないはずだ。