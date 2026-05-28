¿É¤µ¤Ç½ë¤µ¿á¤Èô¤Ð¤»¡ª¡¡¥¤¥ª¥ó¡ÖËãíå¡×¿·¾¦ÉÊ
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï28Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×¤«¤é¡ÖËãíå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò7·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Àå¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿É¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î»É·ã¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Ë½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÁÀ¤¦¡£Â¨ÀÊ¤Þ¤¼ÌÍ¤ä¥¹¡¼¥×½Õ±«¤Ê¤É7ÉÊÌÜÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â¨ÀÊÌÍ¡ÖËãíå¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢²ÖÜ¥¤Ê¤É¤ÎÃæ²ÚÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¥é¡¼Ìý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£163¥°¥é¥àÆþ¤ê¤Ç213±ß¡£¡Ö»Ý¥·¥Ó¿É¤ÎËãíåÅò¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×¤Ï8¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£1¿©23.2¥°¥é¥àÆþ¤ê¤Ç¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£138±ß¡£7ÉÊÌÜ°Ê³°¤Ë¤â¡ÖËãíåÅò¡×¤ò5·î27Æü¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÅò¤ÇÍÏ¤«¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢45¥°¥é¥àÆþ¤ê149±ß¤À¡£