トレイルシーカーは、旅を楽しみ、

自然の中に踏み込める先進モデル

SUBARUトレイルシーカーは、ソルテラのステーションワゴン版である。つまり、トヨタとの共同開発の中で生まれた1台。bZ4Xとも関係が深い。ただし、ソルテラがbZ4Xとともにトヨタの元町工場で生産されるのに対し、トレイルシーカーはスバルの群馬工場で生産される。

部品としては、ソルテラと共有するものが多いが、全体の70％に相当する1万点がトヨタから支給され、30％に相当する5000点を地場供給によりスバルで調達するという。

商品コンセプトは、日常はもちろん非日常でも使いやすい、スバルらしい実用CUV（クロスユーティリティビークル）だ。位置づけとしては、ソルテラを中心とすると、ジャーニー（ロングドライブ）寄りで、スバルのアドベンチャーをBEVで実現したモデルとなる。

これまでBEVのワゴンは、ありそうでなかった。トレイルシーカーは、旅を楽しみ、自然の中に踏み込める先進モデル。ある意味、BEVの成熟を感じさせる存在だ。じっくり付き合えるオールラウンダーとして、待っていたという人は多いのではないだろうか。

開発において力を注いだ点は、雪国に対応したユーティリティと、リアモーターの出力を上げたゆとりあるパワー、制御を通じたAWDの進化が挙げられる。

パッケージングは、ソルテラをベースに、荷室ユーティリティの充実を図っている。後席使用時で633Lというラゲッジ容量は、ソルテラ比で181L、日本での販売が終了したアウトバック比でも72Lも大きい。スバルは昔からワゴン作りには1日の長があるが、トレイルシーカーを見ると、これまでの実績を改めて実感する。

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