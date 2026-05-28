『トップガン』40周年記念上映が大ヒット！ 初SCREENX＆ULTRA 4DX上映決定、ラージフォーマット上映も一部復活
映画『トップガン』（1986）の公開40周年を記念し、続編『トップガン マーヴェリック』（2022）とあわせてスクリーンで楽しめる特別上映『トップガン 40th Anniversary』が、5月13日の“トップガンの日”より9日間限定で実施。この特別上映にて、2作品あわせて累計2.3億円の興行収入を記録、動員は11.7万人を突破（※5月25日時点）。インターナショナルでは、UKを抑えて日本が興行収入1位を獲得するという異例のヒットを記録した。この快挙を受けて、6月5日から『トップガン』初となるSCREENX（2D字幕）、ULTRA 4DX（2D字幕）での上映が決定した。
【動画】伝説の名曲“トップガン・アンセム”についてトム・クルーズが語る! 『トップガン 40th Anniversary』特別映像
さらに、話題を呼んだラージフォーマット上映も5月29日より一部劇場にて復活。今回も、まるで自分自身がコックピットに乗り込んだかのような究極の没入感で“あの興奮”を味わえる、またとない機会。『トップガン マーヴェリック』初公開時に社会現象となった“追いトップガン”（※何度も映画館に通い本作を楽しむムーブメント）が、再び加速することだろう。
なお、トム・クルーズが45年のキャリアの中で出演した数々の名作を振り返る特別映像と、『DIGGER／ディガー』の最新カットを組み合わせた3分間の超豪華映像が、続映期間も引き続き映画館限定で体験できる（※一部劇場を除く）。
『トップガン 40th Anniversary』は、上映中。
さらに、話題を呼んだラージフォーマット上映も5月29日より一部劇場にて復活。今回も、まるで自分自身がコックピットに乗り込んだかのような究極の没入感で“あの興奮”を味わえる、またとない機会。『トップガン マーヴェリック』初公開時に社会現象となった“追いトップガン”（※何度も映画館に通い本作を楽しむムーブメント）が、再び加速することだろう。
なお、トム・クルーズが45年のキャリアの中で出演した数々の名作を振り返る特別映像と、『DIGGER／ディガー』の最新カットを組み合わせた3分間の超豪華映像が、続映期間も引き続き映画館限定で体験できる（※一部劇場を除く）。
『トップガン 40th Anniversary』は、上映中。