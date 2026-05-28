石野卓球、大沢伸一、砂原良徳、tofubeatsらが集結『SOUNDGATE』6月26日にZEROTOKYOで開催

日本の音楽シーンを牽引してきたレジェンド石野卓球、大沢伸一、砂原良徳、tofubeats（トーフビーツ）らが出演する『SOUNDGATE』が、2026年6月26日（金）に新宿・歌舞伎町の『ZEROTOKYO』で開催される。

電気グルーヴのメンバーであり、DJ／プロデューサーとして不動の地位を確立し、シーンのトップに君臨し続ける石野卓球、世界中のトップアーティストへの大胆なリミックスやプロデュースで知られ、SHINICHI OSAWA、MONDO GROSSO（モンド・グロッソ）、RHYME SO（ライムソー）、どんぐりずとのユニットDONGROSSO（ドングロッソ）などさまざまな名義で活動を展開する大沢伸一、電気グルーヴのメンバーとして一世を風靡し、現在はTESTSET（テストセット）のメンバーとして活躍するサウンドクリエイター砂原良徳、ソロでの楽曲リリースやDJ・ライブ活動、アーティストのプロデュースなど多岐に渡り活動するtofubeatsが出演する。

石野卓球

大沢伸一

砂原良徳

tofubeats

シーンの深層を知るベテラン勢に加え、ベルリンの配信チャンネルHÖRへの出演や人気パーティー”karuomo”を主催するRiriko（リリコ）と、国内外の様々なアーティストのサポートアクトも務めるChrumi（クルミ）がB2Bで登場。

RINGでは、BUDDHAHOUSE（ブッダハウス）、DJ WILDPARTY（DJ ワイルドパーティ）、okadada（オカダダ）、PARKGOLF（パークゴルフ）といったシーンを横断する個性豊かなDJたちがSPECIAL B2B SETを披露。ENTERでは、“都市型ナイトライフ”をキーワードに、音楽、空間、カルチャーを戦略的に設計するDJ／プロデューサーK.Motoyoshi(R) | モトヨシカツヤ率いる”Riggin’ Dragon(R)”がジャンルや世代を横断する。

また、出演者たちはそれぞれ近年も多彩な活動を続けている。石野卓球は、6月12日（金）に東京・恵比寿LIQUIDROOM、13日（土）に大阪・club JOULEでWESTBAM（ウエストバム）とのスペシャルツアーを開催。大沢伸一は、どんぐりずとのユニット・DONGROSSOとして6月6日（土）に『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE』に出演する。砂原良徳は、TESTSETとして7月24日（金）の『FUJI ROCK FESTIVAL ’26』に出演予定。tofubeatsは、5月29日（金）に新作EP『Angels On The Dancefloor』をリリース予定だ。

【イベント情報】

「SOUNDGATE」

日時：2026年6月26日(金)会場：ZEROTOKYOOPEN 11PMHP：https://zerotokyo.jp/event/soundgate-0626/DOOR：\4,500-FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/soundgate-0626

【RA】https://ja.ra.co/events/2447619

【Z HALL】石野卓球 / 大沢伸一 / 砂原良徳 / tofubeats / Ririko B2B ChrumiVJ：H2KGRAPHICS / Warabimocchi

【RING】- SPECIAL B2B SET -BUDDHAHOUSE / DJ WILDPARTY / okadada / PARKGOLF

【ENTER】“Riggin’ Dragon(R)”IDEEFUND / K.Motoyoshi(R) | モトヨシカツヤ / Kotono Shirai / su (銀座たけ内) / Tee Kamei