TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNによるソロ歌唱楽曲にして、韓国ドラマ『天国の階段』の日本語オーディオドラマ主題歌「逢いたい (Japanese Ver.)」が6月4日、Amazon Musicから独占先行配信される。

オーディオドラマ制作と配信を行うのはAmazonのオーディオブック・音声コンテンツ制作・配信サービス“Audible”だ。Audibleは今年新しく披露する韓国コンテンツラインナップの初作品として、5月28日より韓国ドラマ『天国の階段』を原作とした日本語オーディオドラマを公開する。

『天国の階段』は2000年代当時、韓国SBSで放送されて最高視聴率42.4%を記録したドラマであり、韓国のみならずアジア全域で放送された名作だ。今回、約20年ぶりにオーディオドラマで改めて生まれ変わる。

そして当時、オリジナルサウンドトラックとして人気を得た名曲「逢いたい (原題：보고싶다)」も日本語でリメイクされ、オーディオドラマに挿入される。その日本語リメイクバージョンにはTOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNが歌唱参加。TAEHYUNが歌う「逢いたい」は、6月4日から7月3日までAmazon Musicで独占配信されるほか、5月28日から配信されるAudibleのオーディオドラマ『天国の階段』でもリリースに先立って聴くことが可能となる。以下にTAEHYUNのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「Audibleで配信されるオーディオドラマ『天国の階段』の主題歌「逢いたい」を歌わせていただきました。

本作で描かれる「あなたに会いたい」という想いを込めてレコーディングしたので、楽曲を通じて登場人物の切ない感情を感じていただけたら嬉しいです。

『天国の階段』は韓国でもとても人気で、僕自身も好きな作品なので、今回主題歌として参加できたことでより大切な作品になりました。

「逢いたい」は音源配信に先駆けてAudible内で聴くことができるので、ぜひAudibleでお楽しみください」

──TAEHYUN

◆ ◆ ◆

ⓒ SBS & Park Hye Kyung, Kim Nam Hee, Moon Hee Jung (P) 2026 Audible, Inc.

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■TAEHYUN「逢いたい (Soundtrack from the Audible Original “天国の階段”)」

2026年6月4日(木)0時 配信開始

01.逢いたい (Japanese Ver.)

02.逢いたい (Japanese Ver. / Instrumental)

▼Credit

OST Executive Produced by STUDIO S Lim Mi Kyoung, Oh Eun Jung

Supervised by Audible Keeling Miyakawa Motomi, Byun Hea Jun

Artwork Editing & Video Design by STUDIO S Song Hwa Young

Lyrics by Yoon Sa Ra

Composed by Yoon Il Sang

Arranged by 1601 AO, 1601 HYEN, KUG

Japanese Lyric Adaptation by Kanata Okajima

Piano 1601 HYEN

Guitar Noh Kyung Hwan

Bass Park Soon Chul

Drums Hwang Jung Kwan

Strings YUNG STRING

Synthesizer 1601 HYEN, KUG

Digital Edited by On Seong Yun at CSMUSIC& Studios, PXPILLON

Recorded by On Seong Yun at CSMUSIC& Studios

Strings Recorded by Jung Ki Hong (Assist. Lee Chan Mi) at SEOUL Studio

Mixed by Jung Doo Seok at CSMUSIC& Studios

Mastered by Kwon Nan Woo at 82_1 Sound

Music Licensing & Administration by STUDIO S Co., Ltd.

■＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞

【愛知公演】

5月23日(土) IGアリーナ

open15:30 / start17:00

5月24日(日) IGアリーナ

open14:30 / start16:00

【千葉公演】

5月27日(水) LaLa arena TOKYO-BAY

open18:00 / start19:00

5月28日(木) LaLa arena TOKYO-BAY

open17:00 / start18:00

【福岡公演】

6月16日(火) マリンメッセ福岡 A館

open17:30 / start19:00

6月17日(水) マリンメッセ福岡 A館

open16:30 / start18:00

【兵庫公演】

6月23日(火) GLION ARENA KOBE

open18:00 / start19:00

6月24日(水) GLION ARENA KOBE

open17:00 / start18:00

▼チケット

・指定席：16,000円(税込)

・プレミアムシート (アップグレードチケット)MOA Membership限定：27,000円(税込)

※指定席16,000円＋アップグレードチケット11,000円

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※プレミアムシートの一般販売予定はございません。

※各チケットの注意事項および詳細は特設サイトにてご確認ください。

▼＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞特設サイト

https://www.hybejapan.events/txt/2026_moa_con_in_japan