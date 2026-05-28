FC大阪FW和田育が契約満了「1年半、本当にありがとうございました」
FC大阪は28日、FW和田育(25)との契約満了に伴い、2026-27シーズンの契約を結ばないことを発表した。
奈良県出身の和田は阪南大高から筑波大を経て、2023年にアスルクラロ沼津へ加入。昨季にFC大阪へ完全移籍し、今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで9試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW和田育
(わだ・はぐみ)
■生年月日
2000年12月19日(25歳)
■出身地
奈良県
■身長/体重
168cm/68kg
■経歴
阪南大高-筑波大-沼津-FC大阪
■出場歴
J3リーグ:79試合14得点
リーグカップ:1試合1得点
天皇杯:7試合2得点
百年構想:9試合
■コメント
百年構想リーグをもってFC大阪を離れることになりました。
この1年半、何も力になれなかったことに申し訳なさと不甲斐なさしかありません。
そんな自分にもあたたかい声援を送って下さったFC大阪に関わる皆様を忘れることはありません。
1年半、本当にありがとうございました。
奈良県出身の和田は阪南大高から筑波大を経て、2023年にアスルクラロ沼津へ加入。昨季にFC大阪へ完全移籍し、今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで9試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW和田育
(わだ・はぐみ)
■生年月日
2000年12月19日(25歳)
■出身地
奈良県
■身長/体重
168cm/68kg
■経歴
阪南大高-筑波大-沼津-FC大阪
■出場歴
J3リーグ:79試合14得点
リーグカップ:1試合1得点
天皇杯:7試合2得点
百年構想:9試合
■コメント
百年構想リーグをもってFC大阪を離れることになりました。
この1年半、何も力になれなかったことに申し訳なさと不甲斐なさしかありません。
1年半、本当にありがとうございました。
【トップチーム】— FC大阪【公式】 (@FCosakaOfficial) May 28, 2026
和田育選手 契約満了のお知らせ
FC大阪では、和田育選手との契約満了に伴い、2026/2027シーズンの契約を結ばないこととなりましたのでお知らせいたします。
和田選手からのコメントは⏬️https://t.co/tLY7GFomIT#FC大阪 #fcosaka #鍛錬 #東大阪 #和田育 pic.twitter.com/ZF36o8IaRH