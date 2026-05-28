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和田育選手 契約満了のお知らせ



FC大阪では、和田育選手との契約満了に伴い、2026/2027シーズンの契約を結ばないこととなりましたのでお知らせいたします。



和田選手からのコメントは⏬️https://t.co/tLY7GFomIT#FC大阪 #fcosaka #鍛錬 #東大阪 #和田育 pic.twitter.com/ZF36o8IaRH