歌手のゼイン・マリクが、一部で問題視されている滞在先のホテル入口での態度について釈明した。24日の「Konnakol 」ツアー、マンチェスター公演後、市内のホテルから出ようとしているところ、明らかに怒った様子で、入り口付近をふさいでいる人たちに「どけ」と強く言っている姿がTMZによって報道され、ネットで炎上する事態となっていた。



【写真】熱唱するゼイン・マリク

これについてゼインは、SNSで問題はファンではなく「ストーカー」にあったとして、「まず事実関係をはっきりさせておきたいんだけど、ファンのみんなはいつでも尊敬心をもってくれていて素晴らしい人たちばかりだ。問題はホテルのドアと車寄せを10分もふさいで、僕らや警備員を通してくれない成人男性たちだ」と説明。「彼らはファンではない。彼らは特定のターゲットを追い回してコンテンツを取ろうとするストーカーだ」「危ないし、本当のファンたちの時間を台無しにするのはひどい」とつづっている。



当時の映像では、ゼインが車に乗れず、スタッフが道をふさいでいる人たちに必死に注意をしている姿も映されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）