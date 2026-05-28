【なにわ男子・高橋恭平】俳句「才能なし」からリベンジへ 『プレバト!!』ガラスアート＆俳句【出演者一覧】
きょう28日放送のMBS／TBS系全国ネット『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00〜8：00）は「ガラスアート」と「俳句」の才能ランキングを届ける。
【番組カット】白い歯キラリ…笑顔でデニムコーデを着こなした高橋恭平
「ガラスアートの才能ランキング」には、多彩なバックボーンを持つ4人が挑む。ベネチアングラスをイメージしたカラフルな作品で勝負する高嶋政宏（※高＝はしごだか）は、自他共に認める「ガラス好き」として絶対の自信を見せる。 舞台『ハリー・ポッター』での熱演も話題の松井玲奈は、吹奏楽部で培った圧倒的な肺活量を武器に、ガラスを吹いて形を作る過酷な作業に挑戦。初登場の山本彩は、ギタリストとしての手先の器用さを生かし、「誰もやっていないこと」を取り入れた意欲作で1位を狙う。そしてエルフからは、バルーンアートが得意なはるが参戦し、意外な造形センスを披露する。さらに、前回の初挑戦でいきなり特待生を掴み取った小松利昌が初の昇格試験に挑む。テレビ番組のセット建て込み経験もある「造形のプロ」が、ガラスアート最高位の座にたどり着けるのか。
「俳句の才能査定ランキング」は、「台所」をお題に、実力派たちが言葉の表現力で激突する。注目は、過去3回全て「才能アリ」という驚異の成績を誇る村山輝星。迎え撃つのは、作詞作曲を手がける山本彩、前回「才能ナシ」でリベンジを誓う高橋恭平、そして「盛る」癖を卒業してシンプルさを追求したエルフ荒川。過去4回の「才能アリ」経験を持つYOUも、悲願の特待生入りを狙う。一方、森口瑤子は中田喜子に先んじて「女性初の永世名人」の称号を勝ち取るべく、食材を蒸す便利グッズを題材に永世名人昇格試験に挑む。そして最後を締めるのは、特別永世名人・梅沢富美男。自身の「棘」を重ね合わせた自信作を披露する。
＜ゲスト出演者＞
エルフ
高嶋政宏
高橋恭平（なにわ男子）
松井玲奈
村山輝星
山本彩
YOU
＜永世名人・名人・特待生＞
梅沢富美男
小松利昌
森口瑤子
（五十音順・敬称略）
＜専門家ゲスト＞
「俳句」夏井いつき（俳人）
「ガラスアート」小林大輔（ガラス作家）
【番組カット】白い歯キラリ…笑顔でデニムコーデを着こなした高橋恭平
「ガラスアートの才能ランキング」には、多彩なバックボーンを持つ4人が挑む。ベネチアングラスをイメージしたカラフルな作品で勝負する高嶋政宏（※高＝はしごだか）は、自他共に認める「ガラス好き」として絶対の自信を見せる。 舞台『ハリー・ポッター』での熱演も話題の松井玲奈は、吹奏楽部で培った圧倒的な肺活量を武器に、ガラスを吹いて形を作る過酷な作業に挑戦。初登場の山本彩は、ギタリストとしての手先の器用さを生かし、「誰もやっていないこと」を取り入れた意欲作で1位を狙う。そしてエルフからは、バルーンアートが得意なはるが参戦し、意外な造形センスを披露する。さらに、前回の初挑戦でいきなり特待生を掴み取った小松利昌が初の昇格試験に挑む。テレビ番組のセット建て込み経験もある「造形のプロ」が、ガラスアート最高位の座にたどり着けるのか。
＜ゲスト出演者＞
エルフ
高嶋政宏
高橋恭平（なにわ男子）
松井玲奈
村山輝星
山本彩
YOU
＜永世名人・名人・特待生＞
梅沢富美男
小松利昌
森口瑤子
（五十音順・敬称略）
＜専門家ゲスト＞
「俳句」夏井いつき（俳人）
「ガラスアート」小林大輔（ガラス作家）