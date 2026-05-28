3月末に妊娠を発表したフリーアナウンサーの本行慶子が22日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナウンサーと再会したことを明かした。



【写真】近づいてくる待望の日 ママの思いと一緒に膨らんできたお腹

本行アナは「大学の放送研究会の後輩で 現在はTBS NEWSのキャスターの えいみ @eimi_tomiyama お互い数年間 地方局で勤務していたこともあり なかなか直接会うことはできていませんでしたが 久しぶりに再会でき 懐かしい思い出話にも花が咲き 心安らぐ時間でした」と、富山詠美アナと久々に顔を合わせた喜びをつづる。



富山アナは1998年生まれ、栃木県出身。早大を卒業し、2021年から25年3月までUX新潟テレビ21でアナウンサーを務め、現在はセント・フォースに所属している。



「ノンカフェインの紅茶のプレゼントもありがとう」と妊娠中であることを気遣った贈り物にも感謝し、白のニットにカーディガンのふんわりコーデの本行アナは「予定日まで残り50日を切ると さすがにお腹も目立ちますね」と結んだ。



本行アナは1996年生まれ、神奈川県出身。東洋英和女学院大を卒業。さくらんぼテレビではアナウンサー兼記者、テレビ信州、琉球放送でアナウンサーを務めた。昨年5月に結婚式を挙げたことを報告。3月30日に「この度新しい命を授かりました。」と夏頃に出産予定であることを伝えていた。



（よろず～ニュース編集部）