お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが27日、アメーバブログを更新。生成AI「ChatGPT」を使って尾形の髪型をさまざまに変化させた写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる



【写真】ChatGPTが考えた「キムタク風」か センターから少しずれた分け目

あいさんはブログのタイトルを「パパをいろんなパパにしてみました」とし、「チャットGPTでこんなことができるの知ってますか?最近みんなこういう使い方してて」とし、チャットGPTに「パパの髪の毛、ロングだったり、キムタクっぽかったり、ショート、短髪だったり、なんかいろんな髪型を作って」と指示した。すると、さまざまな髪形に変身した尾形を作成。あいさんは「そして、出来てきた写真がこちら」と写真を投稿した。



短髪スタイルの尾形や、センター分けから少しずらした“キムタク風”ヘア、金髪ショートなど様々な髪型の尾形を披露。あいさんは「そして衝撃の ロン毛」と泣き笑いを表す絵文字を使ってロン毛の尾形の写真を投稿。「いるぅー!!こういう人いるっっ!!」と盛り上がった。「みんなは何枚目のパパがすき?笑」と意見を求め、「ちなみにこっちバージョンも」とアフロ風の尾形の写真も。あいさんは「本当ウケる 絶妙に似合ってなくて絶妙に似合ってる」と記した。



コメント欄には「1枚目が好きです。ちょっと長めが好きです」「2枚目の大将がグッチョブ」「大爆笑しちゃいました。楽しい」などと尾形の変身に反響が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）