“ダイエット成功”りんごちゃん、太ももに隙間のぞかせる大胆ミニスカ姿「どんだけ痩せたの〜」「細過ぎ」
ものまねタレントのりんごちゃんが27日、自身のインスタグラムを更新。すっきりとした太ももを大胆に見せたミニスカ姿を披露した。
【写真】「また痩せましたか？」あごラインがシャープに！りんごちゃん、印象ガラリ最新ショット
りんごちゃんは、ダークカラーの長袖に、フリルデザインのミニスカート、ハイソックス、スニーカーを合わせたカジュアルな着こなしを披露。髪をツインテールにし、ポーズを決める姿からは、すらりと伸びた美脚を大胆にのぞかせている。
この姿に、ファンからは「あんれまぁ〜どんどん ほっそり」「腿に隙間出来てる」「めっちゃかわいい〜」「いつ見ても足綺麗」「なんだかスマートになってる」「どんだけ痩せたの〜」「細過ぎの可愛すぎ」などと、変貌していく姿に反響が集まっていた。
りんごちゃんは、4月に放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去にも2回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減量（88.0キロ→72.9キロ）を達成。さらに、運動なしで1日3食、回転寿司（外食）だけで食事を摂るという“回転寿司ダイエット”を3日間行い、マイナス3キロ（75.1キロ→72.1キロ）の減量に成功。ウエストサイズもマイナス5センチ（91センチ→86センチ）を達成している。
【写真】「また痩せましたか？」あごラインがシャープに！りんごちゃん、印象ガラリ最新ショット
りんごちゃんは、ダークカラーの長袖に、フリルデザインのミニスカート、ハイソックス、スニーカーを合わせたカジュアルな着こなしを披露。髪をツインテールにし、ポーズを決める姿からは、すらりと伸びた美脚を大胆にのぞかせている。
この姿に、ファンからは「あんれまぁ〜どんどん ほっそり」「腿に隙間出来てる」「めっちゃかわいい〜」「いつ見ても足綺麗」「なんだかスマートになってる」「どんだけ痩せたの〜」「細過ぎの可愛すぎ」などと、変貌していく姿に反響が集まっていた。