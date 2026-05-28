「絶世の美女…」「(TWICEの)サナに似てきた」大宮MF仲田歩夢の“イメチェン”に絶賛殺到
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が24日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、髪型などを変えたことを報告した。
仲田は2025-26シーズンのWEリーグで12試合に出場。「一旦!オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」と伝え、「思った通りの仕上がりで大満足すぎる エクステこんなに馴染むの本当にすごい! ありがとうございました」と喜びを綴っている。
併せて投稿した複数の写真に対し、INAC神戸レオネッサ時代のチームメイトの八坂芽依さん(@yasakamei_28)は「きゃわいいっっす (TWICEの)サナに似てきたあゆぼう。ww さすがサナ推し」と反応。ファンからも「ほ、ほ、惚れそうっす」「めっちゃ可愛いですね」「絶世の美女…」「こんな美しいサッカー選手いません」「日に日に綺麗になってる」と絶賛の声が相次いだ。
仲田は2025-26シーズンのWEリーグで12試合に出場。「一旦!オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」と伝え、「思った通りの仕上がりで大満足すぎる エクステこんなに馴染むの本当にすごい! ありがとうございました」と喜びを綴っている。
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