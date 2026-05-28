お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。結婚を発表したお笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）を祝福した。

リリーはTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）の番組後半、突然「あとね、結婚しました」とサラっと報告。「この前ね、紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と続け、お相手は「フライデー襲撃の時の」と告白し、昨年8月に交際が報じられていたフリーアナウンサーの今川菜緒だとした。

直前の番組での生放送のオープニングで、「リリー、結婚おめでとう！」と叫んだ山里。「ラジオ内で見取り図のリリーが結婚発表ということで。びっくり。さらっと言ってたからさ」と突然の発表に動揺しきり。

大阪時代、レギュラー番組で一緒だったことを振り返り、「本当におじさんの言い方すると、“稀代のプレイボーイ”って感じだったからさ。そんなリリーが落ち着くみたいな日は想像もしていなかったですけど。結婚して。いや、良かったですよ、本当に」と祝福した。

「リリーも東京に来て、凄い大御所にめちゃくちゃ可愛がられている。ノリさん（木梨憲武）が可愛がってくれて、所（ジョージ）さんが可愛がってくれたりとかしてるから。そこには報告したのかな、リリー」と想像。「こういう時、本当にちっちゃい男の話ですけど、結婚のお知らせが来る先輩のかっこよさってあるじゃない。事前に“明日発表するんですけど”って。さっき聞いて驚いたから俺はないんだけどさ」と苦笑。

とはいえ「本当におめでとう、末永くお幸せにってことで、ございます」とした。