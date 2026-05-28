佐野海舟の市場価格が移籍当初の金額から「16倍」に

ドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の市場価値が自身のキャリアハイ、かつ日本人最高額まで急上昇した。

移籍情報サイト「トランスファーマルクト」が選手の市場価値をアップデートしている。

佐野は2024年夏にマインツへ加入し、ドイツ・ブンデスリーガで2シーズンを戦い抜いた。2年連続でリーグ戦全34試合に出場。今季はカップ戦も含めると公式戦48試合に出場して2得点5アシストを記録した。絶対的なレギュラーで、ブンデス屈指の守備職人として存在感を高めている。

マインツ移籍直後の24年10月時点の市場価値は250万ユーロ（約4億6000万円）だったが、そこから昨年12月には10倍の2500万ユーロ（約46億円）に到達した。そして、5月27日の最新のアップデートで4000万ユーロ（約74億円）まで急上昇。キャリアハイを大きく更新すると共に、MF久保建英（3000万ユーロ／レアル・ソシエダ）を抜いて日本人最高額となった。また、マインツ内でもトップで、ブンデスリーガ全体では19番目となっている。

すでに今夏の移籍の噂は過熱しているが、ワールドカップでの活躍すれば、去就に関する話題はより一層注目を集めることになるはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）