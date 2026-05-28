マイナーチェンジで上質感アップ！

日産「サクラ」は、日産が展開する軽EV（軽自動車規格の電気自動車）です。軽自動車ならではの小回り性能に加え、EVならではの静粛性やスムーズな走行性能を備えている点が特徴です。

現行モデルには「S」「X」「G」の3グレードが設定されており、中でも「G」は最上級グレードに位置付けられています。一体どのようなモデルなのでしょうか。

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サクラは、日産が軽EV市場へ投入したモデルとして2022年に登場しました。発売から5年目を迎えた現在も、国内の暦年EV販売台数で4年連続No.1を獲得しています。

2026年4月16日にはマイナーチェンジが実施され、デザインや装備内容が刷新されました。

今回の改良では、GグレードとXグレードのエクステリアデザインを変更。フロントフェイスにはボディ同色のカラードグリルを採用し、新デザインのフロントバンパーにはアクセントとしてカッパー色を加えることで、上質感と華やかさを演出しています。

また、Gグレードに装着される15インチアルミホイールも新デザインとなり、より大きくダイナミックな印象を与える仕様となりました。

さらに、新ボディカラーとして「水面乃桜（ミナモノサクラ）」を追加。水辺に咲く桜が水面に映る情景をイメージしたカラーとして設定されています。

車内の使い勝手も向上しており、家電製品への給電はもちろん、災害時や企業のBCP対策に役立つ“移動可能な給電車”としても活用できます。

グレードごとの特徴を見ると、Sは装備をシンプルにまとめたエントリーモデル、Xは快適装備や安全装備を充実させた中間グレード、そしてGは装備内容を最も充実させた最上級モデルという位置付けです。

最上級グレードのGでは、15インチアルミホイールを標準装備するほか、LEDヘッドランプ（メーカーオプション）やLEDリアコンビランプを採用。また、先進運転支援技術「プロパイロット」を標準装備している点も大きな特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm、ホイールベースは2495mm。軽自動車規格に収まりながらも、十分な室内空間を確保しています。最小回転半径は4.8mで、狭い道路や駐車場でも扱いやすいサイズ感です。

エクステリアは、シンプルで先進的なデザインを採用。特にマイナーチェンジ後のG・Xグレードではフロントフェイスに統一感を持たせ、2トーンカラーを含む豊富なボディカラーも用意されています。

インテリアは水平基調のデザインを採用し、視認性や操作性に配慮したレイアウトとなっています。

メーターには7インチのアドバンスドドライブアシストディスプレイ、センターには9インチワイドディスプレイを採用。収納スペースも十分に確保されており、日常使いのしやすさにも配慮されています。

装備面では、アラウンドビューモニターやシートヒーターを設定するほか、電動パーキングブレーキやオートブレーキホールド機能も採用。Gグレードではこれらの装備がさらに充実しており、快適性と利便性を高めています。

パワートレインには、最高出力64ps、最大トルク195Nmを発生するモーターを搭載。トランスミッションには電気自動車専用のシングルスピード方式を採用し、駆動方式は2WDです。

バッテリー容量は20kWhで、一充電あたりの航続距離は180km（WLTCモード）を実現しています。

サクラGグレードの価格（消費税込）は299万8600円です。なお、サクラはCEV補助金の対象車となっており、補助金制度を活用することで購入時の負担を軽減できます。

例えば、国の補助金58万円を受給した場合、サクラGグレードの実質価格は241万8600円となります。

マイナーチェンジによってさらに魅力を高めたサクラですが、Gグレードは軽EVならではの扱いやすさと上質感を両立した最上級モデルとして、引き続き注目を集める1台となりそうです。