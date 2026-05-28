中国公民の相次ぐ拘束に厳重抗議―在フィリピン中国大使館

在フィリピン中国大使館の季凌鵬報道官は5月27日、フィリピンの法執行部門が最近になり中国公民を頻繁に拘束していることについて立場を表明しました。フィリピン側に厳重に抗議したとのことです。

季報道官は、「中国側はフィリピンの軍や法執行部門が最近、しきりに中国公民を拘束していることに重大な関心を持っている」と説明しました。在フィリピン中国大使館はすべての事件において、フィリピン側にただちに厳重に抗議し、フィリピン側に対して、中国公民が拘束あるいは逮捕され、またはその他の方法で自由を奪われた場合には、「中華人民共和国とフィリピン共和国領事協定」の定めに基づき、4日以内に在フィリピン中国大使館にその事実を通報し、理由を説明するよう要求しました。また、法に基づいて関連する事件を公正に処理し、関連する中国公民の人身の安全や合法的権益、人道的な待遇を確実に保障することと、調査により中国公民がフィリピンの法律に違反していないことが判明した場合には迅速に釈放することを求めました。

中国大使館と領事館は同時に、該当する中国公民に領事による保護と協力をただちに提供しており、すでに何度も職員を派遣して面会を実施したほか、拘留条件の改善と現実面の困難の解決に協力しています。（提供/CGTN Japanese）