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クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【テスラの内装は安っぽい?】テスラモデルYL納車! 首都高試乗で運転支援「オートパイロット」を試す! FSD（ハンズオフ）は2026年中って本当? | Tesla Model YL 2026」を公開した。新型テスラ モデルY Lの納車後インプレッションとして首都高での運転支援機能をテストするとともに、一部で囁かれる「内装の安っぽさ」という疑念に対し、独自の視点で真の質感を解説している。



動画前半では、首都高の渋滞において「オートパイロット」をテスト。加減速の挙動について「一般的な国産車のクルコンと比べるとかなりピーキーな動き」と指摘し、渋滞時の追従性にはまだ課題が残ると率直な感想を述べる。



続いて、本動画の主眼である内装の検証へ移行。ワンソク氏は「写真や動画だけだと質感が伝わりづらい」と前置きしつつ、ドアトリムやダッシュボードを撫でながら、スエード調のファブリックやソフトパッドが惜しみなく使われていることを実証する。「ドアの端までちゃんと素材が繋がっている」と、見えにくい部分にまで及ぶ造り込みを高く評価した。



さらに、物理スイッチを極力排除し、エアコンの風向きからグローブボックスの開閉までを16インチの巨大モニターで完結させるテスラ特有の設計を紹介。操作のレスポンスは「超爆速」とする一方で、走行中の直感的な操作には難があると独自の説を展開した。また、後席の専用モニターで映像コンテンツを再生する様子や、2列目のシートベンチレーション、3列目のシートヒーターといった充実した快適装備に加え、アコースティックガラスによる極めて高い静粛性にも言及している。



総括として、ワンソク氏は自身を内装マニアとした上で「私が知る限り最高峰のランドローバーと張り合えると思っている」と断言。テスラ モデルY Lは、単なるデジタルデバイスとしての先進性だけでなく、乗員の触覚や聴覚を満たす確かな上質さを備えているという視点を提示し、購入を検討する視聴者の背中を押す形で締めくくった。