最新FWはどこが変わった？新旧モデルの性能を比べてみた

「クラブの進化に合わせた打ち方をすれば、フェアウェイウッド（以下・FW）は簡単になりますよ」 という今野一哉コーチが、昔のクラブから進化してきたポイントを解説しながら、今どきFWのベストスイングをレッスン。

苦手な人ほど効果絶大！FWでのミス激減でスコアがアップする打ち方を伝授する。

「新旧」モデルで「進化」を追ったらわかった！

大型化していない今も200cc以下のまま

新旧5モデルを「アドレスカット」で並べてみると、サイズアップしているように見えますが、じつはヘッド体積はドライバーのような大型化はしていません。現在も3Wでもほぼ200cc以下なのは、そこまでの大きさが必要ないため。地面の上のボールを打つには「大きくすればやさしくなる」は絶対ではなく、振りにくさ、扱いにくさにつながってしまう。

これはドライバーにもいえることで、ヘッド体積がフルサイズ（460cc）より小さいミニドライバーが打ちやすい人は、長さだけでなく体積にも恩恵を受けている場合が考えられます。

大きくなったように見えるのはヘッド形状の変化によるところで、ドライバー（写真右）ほどの大型化は今も無意味と考えられている。

投影面積は広がりうしろに長くなった

「昭和（右）と今どき（左）を比べると

１センチくらいうしろに長くなっています」（今野）

体積に大きな変化がなくても、形状によって投影面積は広く「うしろに長くなった」のは進化の表れです。投影面積の広さは「構えたときに安心感が得られる」といわれていますが、それ以上にFWにおいては、素材やテクノロジーの進化よりもやさしさや打ちやすさを演出している部分で、これについては次回で詳しく説明します。

いかがでしたか？ 新旧モデルのヘッド体積にぜひ注目してみてください！

レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。スイングやギアも古い時代から最新まで豊富な知識をもつプロコーチ。東京都江戸川区の平井駅近くの「キッズゴルフクラブ」主宰。

写真＝田中宏幸

協力＝新東京ゴルフ倶楽部