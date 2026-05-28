【仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの】荒木飛羽、小寺結花、馬場ふみかがゲスト出演！
2026年11月6日（金）より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日（水）にBlu-ray＆DVDの発売が決定したVシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』。物語を司るゲストキャストが発表された。またバンドル付きムビチケカードの発売も決定した。
＞＞＞ゲストキャストやアクリルムビチケスタンドをチェック！（写真11点）
『仮面ライダーカブト』は、「天の道を行き、総てを司る男」として、天道総司／仮面ライダーカブト（演：水嶋ヒロ）を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系列で全49話で放送されていた作品だ。20周年アニバーサリー作品として、ファン待望の完全新作が誕生した。
このたび、3名のゲストキャストの発表と、バンドル付きムビチケカードの発売が決定した。
発表された3名のゲストキャストは、本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・佐藤祐基が演じる加賀美 新／仮面ライダーガタックの息子・加賀美 結 役に主演映画『炎かがよへ』や今期の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』など話題作への出演が続いている荒木 飛羽（あらきとわ）。加賀美 結の学友天道 ヒカル 役に映画『雨ニモマケズ』、映画『ハローマイフレンド』などに出演のほか、モデルとしても活躍している小寺 結花（こでら ゆいか）。さらに、TVシリーズで加藤和樹が演じる風間大介／仮面ライダードレイクと行動を共にし、メイクアシスタントをしていた記憶喪失の少女・ゴンが大人になって登場。ゴン 役にはドラマ、映画をはじめ多数の作品に出演し2014年〜2015年に放送された『仮面ライダードライブ』では敵幹部のロイミュード・メディック役を演じた馬場 ふみか（ばば ふみか）が約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演する。
そして「アクリルムビチケスタンド」付ムビチケカードの数量限定発売が決定した。
仮面ライダーカブトと『仮面ライダーカブト』を象徴する羽を組み立て、ムビチケカードを飾ることができる「アクリルムビチケスタンド」がセットになったムビチケカードは5月28日（木）AM11：00より予約開始となる。
ステンドグラスのような美しいムビチケスタンドはファンマストアイテムだ。ムビチケカードのみの販売は7月24日（金）を予定している。
（C）2026 石森プロ・バンダイ・東映ビデオ・東映 （C）石森プロ・東映
＞＞＞ゲストキャストやアクリルムビチケスタンドをチェック！（写真11点）
『仮面ライダーカブト』は、「天の道を行き、総てを司る男」として、天道総司／仮面ライダーカブト（演：水嶋ヒロ）を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系列で全49話で放送されていた作品だ。20周年アニバーサリー作品として、ファン待望の完全新作が誕生した。
発表された3名のゲストキャストは、本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・佐藤祐基が演じる加賀美 新／仮面ライダーガタックの息子・加賀美 結 役に主演映画『炎かがよへ』や今期の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』など話題作への出演が続いている荒木 飛羽（あらきとわ）。加賀美 結の学友天道 ヒカル 役に映画『雨ニモマケズ』、映画『ハローマイフレンド』などに出演のほか、モデルとしても活躍している小寺 結花（こでら ゆいか）。さらに、TVシリーズで加藤和樹が演じる風間大介／仮面ライダードレイクと行動を共にし、メイクアシスタントをしていた記憶喪失の少女・ゴンが大人になって登場。ゴン 役にはドラマ、映画をはじめ多数の作品に出演し2014年〜2015年に放送された『仮面ライダードライブ』では敵幹部のロイミュード・メディック役を演じた馬場 ふみか（ばば ふみか）が約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演する。
そして「アクリルムビチケスタンド」付ムビチケカードの数量限定発売が決定した。
仮面ライダーカブトと『仮面ライダーカブト』を象徴する羽を組み立て、ムビチケカードを飾ることができる「アクリルムビチケスタンド」がセットになったムビチケカードは5月28日（木）AM11：00より予約開始となる。
ステンドグラスのような美しいムビチケスタンドはファンマストアイテムだ。ムビチケカードのみの販売は7月24日（金）を予定している。
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