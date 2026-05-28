JO1河野純喜、ソロMC初挑戦に緊張 指原莉乃＆満島真之介から本番直前の様子暴露され照れ笑い【CELEB SECRET】
【モデルプレス＝2026/05/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の河野純喜が、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、指原莉乃、満島真之介、松井ケムリ（令和ロマン）とともに出席。初めてソロでMCを務める本番組の収録を終えた感想を明かした。
【写真】JO1河野純喜の真面目さを絶賛した人気俳優
本番組で初のMCを務めることに河野が「嬉しいです」と笑顔を見せると、指原、満島、松井から「おめでとうございます！」と拍手が巻き起こった。囲み取材直前に初めての収録を終えた感想を聞かれると、河野は「＃1のときに緊張していて、VTRに入ったときに皆さんが『緊張しないでいいよ』『何でも聞いていいからね』『ミスったらカットしていいから』って言ってくださって」と松井を見つめた。
すると松井は「僕は言っていないです（笑）。びっくりした」と自分の発言ではないことを報道陣に訂正し、満島が「誰が言っていたの？」とアシストすると、河野は「満島さんとさっしーさんです」と告白。河野が3人が引っ張ってくれたことに改めて感謝すると、指原が「いや、本番前にあんなに台本読んでいる人いない（笑）」と河野の収録直前の様子を暴露。満島も「もうさ、ここで（顔に台本をかなり近づけて）最後までこうやって見ていたもん（笑）」と共感し、指原がさらに「ギリギリまで『（カメラ）回ります』までずっと読んでいたから」と詳細に説明すると、満島は「最高」と河野の真面目さを称賛した。河野は収録前のエピソードを暴露されたことに恥ずかしそうな様子を見せつつも「（ギリギリまで）台本読んでいたんですけど、やっぱり（本番になると）固まっちゃって、でもその言葉をもらえて、めちゃくちゃ（緊張が）ほぐれて最高に楽しかった」と満足そうな表情を浮かべた。
セレブの光と闇にフォーカスした作品であることから、「いつも太陽のように明るい満島さんでも、自分の闇を感じることはありますか？」と聞かれた満島は「昔はありましたけど最近は本当にない」と答え、「人生で1番今がピーク。すこぶる調子いい」とにっこり。満島が「もう1人太陽いるから、グループ（JO1）の」と言い、松井にも「確かに」と共感された河野は「やる気！元気！純喜！」と渾身の決め台詞を放ち、満島も対抗して「国民のエナジードリンク、満島です」と決め顔で乗っかった。これに指原が「『シャッターチャンス！』じゃないんですよ（笑）」、松井が「なんでこのタイプ2人いるんだよ（笑）」と笑い、満島も自分で「キャスティング合ってんの（笑）？」とツッコみ、仲の良いやり取りを披露した。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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◆河野純喜、本番直前まで台本確認
本番組で初のMCを務めることに河野が「嬉しいです」と笑顔を見せると、指原、満島、松井から「おめでとうございます！」と拍手が巻き起こった。囲み取材直前に初めての収録を終えた感想を聞かれると、河野は「＃1のときに緊張していて、VTRに入ったときに皆さんが『緊張しないでいいよ』『何でも聞いていいからね』『ミスったらカットしていいから』って言ってくださって」と松井を見つめた。
すると松井は「僕は言っていないです（笑）。びっくりした」と自分の発言ではないことを報道陣に訂正し、満島が「誰が言っていたの？」とアシストすると、河野は「満島さんとさっしーさんです」と告白。河野が3人が引っ張ってくれたことに改めて感謝すると、指原が「いや、本番前にあんなに台本読んでいる人いない（笑）」と河野の収録直前の様子を暴露。満島も「もうさ、ここで（顔に台本をかなり近づけて）最後までこうやって見ていたもん（笑）」と共感し、指原がさらに「ギリギリまで『（カメラ）回ります』までずっと読んでいたから」と詳細に説明すると、満島は「最高」と河野の真面目さを称賛した。河野は収録前のエピソードを暴露されたことに恥ずかしそうな様子を見せつつも「（ギリギリまで）台本読んでいたんですけど、やっぱり（本番になると）固まっちゃって、でもその言葉をもらえて、めちゃくちゃ（緊張が）ほぐれて最高に楽しかった」と満足そうな表情を浮かべた。
◆河野純喜、満島真之介と“太陽キャラ”被り？
セレブの光と闇にフォーカスした作品であることから、「いつも太陽のように明るい満島さんでも、自分の闇を感じることはありますか？」と聞かれた満島は「昔はありましたけど最近は本当にない」と答え、「人生で1番今がピーク。すこぶる調子いい」とにっこり。満島が「もう1人太陽いるから、グループ（JO1）の」と言い、松井にも「確かに」と共感された河野は「やる気！元気！純喜！」と渾身の決め台詞を放ち、満島も対抗して「国民のエナジードリンク、満島です」と決め顔で乗っかった。これに指原が「『シャッターチャンス！』じゃないんですよ（笑）」、松井が「なんでこのタイプ2人いるんだよ（笑）」と笑い、満島も自分で「キャスティング合ってんの（笑）？」とツッコみ、仲の良いやり取りを披露した。
◆ABEMA新ドキュメンタリー番組「CELEB SECRET」
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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