真木あかりの12星座占い【5月28日〜6月10日】牡牛座は、何を受け取るかはあなたが決める

牡羊座

視野を広げつつも、大事なのは「足元」

好奇心や向学心が刺激される星回り。これからやってみたいこと、関心のあることを見渡して、大きく視野を広げることで運気が上昇気流に乗っていくでしょう。ただ、6月に入ると住まいや地元といった身近な環境について、考えなければいけないことが増えてきます。ワクワクするような楽しい予定のなかにあっても、話し合うべきこと、連絡すべきこと、しっかりとリサーチするべきことなどはスルーしないでおきましょう。要となるのは、あなたです。

牡牛座

何を受け取るかはあなたが決める

人から大事なものを「受け継ぐ」星回り。モノばかりでなく、アドバイスという形でノウハウを受け継いだり、何らかのサポートを得ることもあるでしょうか。大事なのは、あなたがそれを「選べる」ということ。おかしなものを託されては、身動きが取れなくなってしまいます。しっかり見極めて判断を。6月に入るとアクティブな雰囲気に。お出かけの予定はどんどん入れてOKです。どんどん行きたい場所に行き、会いたい人に会うことで開運に。

双子座

好調な対人運を味方につけて

パートナーシップや対人関係において、ここまでの努力が“実る”暗示が出ています。気持ちが伝わった、心を開いてもらえたなどと感じる、うれしい進展がみられるでしょう。人によっては「見切りをつける」こともあるのかもしれませんが、この時期にそれを選ぶなら判断ミスはないでしょう。すっきり気持ちを切り替えて、次へと向かっていきたいところです。スキルアップを考えている人は、この6月は頑張りどき。効率よく知識をマスターできるはず。

蟹座

頑張った自分を十分にいたわって

頑張りすぎていませんか？ 最近、無理を続けてきた人はこの5月末が「調整」のタイミングです。頑張り屋さんのあなたですが、何事にも限界はあるはず。休むことを最優先にしたり、生活を朝型にシフトしたりと、心身をいたわる方向にシフトしましょう。ダイエットを考えている人は5月31日からスタートと決めておくとうまくいくでしょう。6月に入ると、ずっと懸念事項となっていたことが動き始めます。考えもまとまり、次の一手を打てるでしょう。

獅子座

ワクワクしてこそ運は開ける

趣味や推し活など、寝食を忘れるほど夢中になっていることに思い切り打ち込んでみるといい星回り。目的意識など関係なく、自分の喜びのためだけに時間を使ってこそ心が満たされ、明日への活力につながります。自分のためのお楽しみが後回しになっていた人も、開運アクションと思って時間を作ってみませんか。一方、豊かなインスピレーションが生まれるときでもあります。理屈よりも直感を信じて動いてみると、想像以上のミラクルに出合えるかも。

乙女座

よりよい未来に向けて絆を確かなものに

家族や仲間、親友など“身内”と呼べるような間柄の人に動きがあるとき。慌ただしい毎日のなか、悪気はなくとも後回しにしてきたことがある場合は、ここでしっかり向き合ってみるといいでしょう。仮にぶつかることがあるならば、あなたが理想と掲げるビジョンと現実にズレが生まれている可能性も。正論だけでは、話が平行線をたどるばかり。違いは、相互理解のチャンスです。相手の意見にもしっかり耳を傾けて、一致点を見つけていきましょう。

天秤座

あなたが動けば周りは応えてくれる

「もっと知りたい」という気持ちが、可能性を大きく広げていく2週間。人と会ったり、情報収集に励んだりと、好奇心の赴くままに動くと活気が生まれるでしょう。仕事に打ち込んでいる人は、6月に入るとこれまで以上に面白くなってくる予感。やってみたいことがあるなら、どんどん人に話してみるといいでしょう。相手のメリットを考えて提案すれば、評判は人から人へと伝わっていきます。思いがけない人から、新たなオファーが舞い込むことも。

蠍座

選択肢はあなたが思うより多いはず

選択眼、選球眼といったものがビシッと冴え渡ります。判断に迷っていたことがあるなら、この5月末に最終的な結論を出すことができるでしょう。仮にこの時期になってもまだ決められないときは「現状の選択肢では納得できない」という可能性も。そうとわかれば、方向転換をはかっていけますね。幸い、この時期のあなたは視野が大きく広がっていきます。今まで「これしかない」と感じていたことも「こんなにある」に、視点を変えていけるだろうと思います。

射手座

自分にOKを出してあげたい

スポットライトを浴びるかのように、あなたの存在感が増していく星回り。生きていくうえで迷いがゼロになることなどないわけですが、それでもこの5月末は「自分が正解と思うなら、これがベスト」と思って信じた道を突き進んでもいいのではないでしょうか。あなたがブレない軸を持っている限り、周りの人もちゃんとわかってくれるはず。この時期を境に、いっそう踏み込んだ話ができるようになる相手も増えるでしょう。自分ならできると自信を持って。

山羊座

頑張った自分のために心のゆとりを取り戻す

「ひとりで過ごす時間」に大きな意義があるとき。誰にも遠慮することなく、心身ともにゆったりと力を抜ける時間を作ってみませんか。スマホの電源をOFFにし、考え事からも少し離れることで、いかに自分が疲れていたか気付ける人はとても多そうです。気を張ってきたからこそ、かなえられたこともあったでしょう。頑張ったからこそ得られるものもあったでしょう。ここで自分のペースを取り戻してこそ、対人運に健やかな活気が生まれるはずです。

水瓶座

周りをよく見て素早く動こう

チームや組織のために、いかに貢献できるかが鍵となる時期。自分にできることは率先して手を挙げ、士気を高めてみるといいでしょう。仮に今、所属している組織に違和感を覚えているのなら話は別。今いる場所を卒業し、居場所を移すことを具体的に考えてみるとよさそうです。なお、6月に入ると一気に多忙に。次から次へとやることが降ってくるので、効率重視でコツコツ前に進めていきましょう。問題の先送りはNG。早期発見、早期解決を心がけて。

魚座

「いつか」を「今」に変えていきたい

努力が大きく報われる星回り。大きな仕事が一段落したり、転職のめどがついたりと、うれしい転換点が待ち受けている人は多いことでしょう。そうした心境を受けて、ここまで「守り」に徹していた人も自分のために使う時間を増やしていけそうな見通しです。6月以降は「時間ができたら」「心に余裕が持てたら」などと思って先延ばししていたことに時間を使ってみてはいかがでしょうか。「らしくない」と感じていたことを静かに手放す暗示も出ています。