生後3週間の子猫ちゃんが繰り出す猫パンチ。命中率もパワーもまだまだの可愛すぎるパンチに、癒やされる人が続出しています。

話題の投稿は46万回再生を突破。子猫ちゃんの癒やしたっぷりの姿には、「可愛いがすぎますね♡小さいお手々触りたい！！」「はたかれたいー♡」「あかん、全部が癒しの可愛さ」「子にゃんこでしか得られぬ栄養がある」といったコメントが寄せられています。

【動画：生後3週間の子猫が『パンチ』した結果→あまりにも弱くて…思わず顔が緩む光景】

子猫ちゃんのぽこぽこパンチ

Instagramアカウント『保護猫ViVi &CoCoとつくね』に投稿されたのは、3匹の子猫ちゃんの姿。グレー色、クリーム色、焦げ茶色とそれぞれ個性的な毛色をもつ、とても美しい子猫ちゃんたちです。

生後3週間だという子猫ちゃんたち。ある日、グレーちゃんがクリームちゃんに猫パンチをしたといいます。まだよちよち歩きの子猫ちゃんの猫パンチは、想像以上に可愛らしくて…。

命中率もパワーも激弱♡

グレーちゃんの小さな手が、クリームちゃんの顔をぺちぺちと叩いたといいます。ぎこちない動きの優しすぎる猫パンチ。パンチされた後のクリームちゃんも「何が起きたか分からない」というような、不思議そうな表情をしていたのだとか。

今度はグレーちゃんが焦げ茶ちゃんに向かって「えいっ、えいっ」とパンチしたといいます。1発目は焦げ茶ちゃんの顔に命中しましたが、2発目は宙をパンチしてしまったそう。グレーちゃんのパンチは、命中率もパワーもまだまだのようです。

可愛すぎるパンチに悶絶の声

立ち上がってどこかに行こうとするクリームちゃんに、グレーちゃんが再び猫パンチ。クリームちゃんのお尻に「ぽこ、ぽこ」と優しく当たったといいます。ダメージが少なそうな可愛すぎる猫パンチです。

「生後3週間の猫パンチ」と題されて投稿されたこの動画には、たくさんの反響が寄せられることとなりました。特に、「届くか届かないかの所でサワサワしてんの可愛すぎる」「可愛さの破壊力抜群やな」「可愛い塊」「私もやられたい♡」など子猫ちゃんの可愛さに悶絶する声が多く聞かれました。

また、「パヤパヤパンチ」「ポフポフ猫パン」「空振り猫パンチ」など子猫ちゃんの猫パンチに名前を付ける人も見られました。

海外からのコメントも多く、子猫ちゃんのキュートさは海を超えてたくさんの視聴者の方々に癒やしと笑顔を届けたようです。

Instagramアカウント『保護猫ViVi &CoCoとつくね』には、保護猫親子「ViVi」ちゃんと「CoCo」ちゃん、シンガプーラ「つくね」くんの日常の姿が投稿されています。ViViちゃんCoCoちゃん親子の仲睦まじい姿や、足が少し不自由なつくねくんが元気いっぱいにおもちゃで遊ぶ姿などが見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『保護猫ViVi &CoCoとつくね』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。