アゲサンのアイス揚げサンド新登場♡夏限定4フレーバーでひんやり贅沢に

暑さが増してくる季節は、見た目も味わいもときめくスイーツが気になりますよね。東京・銀座発のスイーツブランド「アゲサン」から、この夏だけ楽しめる新作「アイス揚げサンド」が登場。サクッと香ばしい揚げパンと、ひんやり濃厚なアイスを一度に楽しめる新感覚スイーツです♡和と洋の魅力を詰め込んだ4フレーバーが、夏のおやつ時間を彩ってくれます。

揚げたて×ひんやりの新食感に注目

「アゲサン」の看板メニューとして親しまれてきた“揚げサンド”が、この夏はアイスデザートとして新しく登場しました。

「アイス揚げサンド」は、揚げたてのパンならではのサクッとした香ばしさと、なめらかなアイスの冷たさが魅力。

ひと口食べるたびに、温度と食感のコントラストが広がり、暑い季節にぴったりの満足感を楽しめます。

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

東京・銀座の1号店からスタートした「アゲサン」は、現在では上海・シドニー・マニラ・ドバイなど世界7都市へ展開。日本発のスイーツブランドとして人気を集めています。

今回の新作は、その注目ブランドならではの遊び心を感じる夏限定シリーズ。見た目のかわいらしさもあり、思わず写真に残したくなる一品です♪

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夏限定4フレーバーをチェック♡

ラインナップは全4種。

「アイス抹茶あんこ」は、抹茶アイスとなめらかなあんこの組み合わせ。抹茶ホイップ、きなこ、黒蜜、抹茶パウダーを重ねた、和の上品な味わいです。

「アイスジャムいちご」は、バニラアイスにいちごジャムを合わせた爽やかな一品。いちご、いちごソース、低糖質生ホイップ、カラフルスプレーで見た目も華やかです。

「アイスチョコいちご」は、バニラアイスに甘酸っぱいいちごとチョコレートソースをプラス。王道の組み合わせながら、軽やかな後味が夏らしい仕上がりです。

「アイスチョコバナナ」は、チョコアイスに完熟バナナを合わせた定番人気のフレーバー。チョコホイップやチョコソースが重なり、しっかり満足感も楽しめます。

発売日は2026年6月1日（月）で、販売店舗は銀座・浅草・原宿・飛騨高山・嘉麻の国内各店。夏季限定での販売です。

夏だけのひんやりスイーツを楽しんで♡

香ばしい揚げパンと冷たいアイスを同時に味わえる「アゲサン」のアイス揚げサンドは、この季節だけの特別なご褒美スイーツ♡

和のやさしさも洋の華やかさも楽しめる4つの味は、気分に合わせて選ぶ楽しさも魅力です。

暑い日のカフェタイムやおでかけの合間に、夏限定のおいしさをぜひ楽しんでみてくださいね。