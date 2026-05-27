入野自由が、2026年月8日26日にミニアルバム『HUMOR』のリリースと、8月29日に＜入野自由 納涼祭2026＞の開催を発表した。本情報は、本日開催の＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026＞羽田公演内で発表された。

ミニアルバム『HUMOR』は、＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026＞で初披露したスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、「ABEMA」オリジナル『声優と夜あそび2025』の火曜MCについて歌った「LOVE YA TUESDAY」をはじめ、TVアニメ『神の庭付き楠木邸』で入野と同じく主題歌を担当するJYOCHO・だいじろー提供曲「こころの置き方」、佐伯youthＫ提供曲「ネコジタ」と、既に先行配信されている「アイニ」、「僕らの歌」といった6曲を収録している。なお、入野のミニアルバムのリリースは約4年ぶりとなる。

8月29日開催の＜入野自由 納涼祭2026＞では、イベントタイトルに納涼祭を掲げ、ライブツアーでは観ることのできないミニライブを予定しているという。

また、ミニアルバム『HUMOR』のコロムビアミュージックショップでの予約者を対象とした特典として、＜入野自由 納涼祭2026＞チケット最速申込となる“『CD予約先行』シリアル配布キャンペーン”が、5月28日18時より開始される。期間中にCMS専用カートにて予約した人を対象に、「CD予約先行」抽選申込用シリアルコードが配布されるため、ぜひチェックしてほしい。

さらに、同イベント後には全国アニメイトでのCD予約者を対象とした「HUMOR」発売記念お渡し会の開催も決定。いずれのイベントも詳細はオフィシャルサイトにて確認していただきたい。

あわせて、『HUMOR』の発売を記念して、コロムビアミュージックショップ、アニメイトでは各ショップそれぞれ、限定セットの販売も決定した。コロムビアミュージックショップでは『CMS限定セット』として、最新ツアー＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”＞のステージの模様を凝縮した、メモリアルなフォトブック付きのセットを販売。また、全国アニメイトでは「ぶらさがりアクリルキーホルダー」が付属する『アニメイト限定セット』を販売する。

◾️ミニアルバム『HUMOR』

2026年8月26日（水）リリース

CD購入：https://irinomiyu.lnk.to/HUMOR_ec 豪華盤（CD2枚組）品番：COCX-42729-30 ／価格：\5,940（税込）

通常盤（CD）品番：COCX-42731 ／価格：￥2,750（税込） ▼CD収録内容 ※通常盤、豪華盤共通

【収録予定曲】※順不同

・わからない 作詞・作曲：スージー 編曲：ゴホウビ

・アイニ 作詞・作曲 : 鶴粼輝一 編曲：倉内達矢

・僕らの歌 作詞・作曲・編曲：渡辺拓也

・LOVE YA TUESDAY 作詞：入野自由 作曲：伊藤純平 編曲：湯浅 篤

・こころの置き方 作詞・作曲・編曲：中川大二郎（JYOCHO）

・ネコジタ 作詞・作曲・編曲：佐伯youthK 《豪華盤収録内容》 （豪華盤は初回生産限定）

・「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026“Humor is Human”」ライブ音源CD（収録曲、曲数未定）

・エムカード（収録内容未定）

・入野自由私物カメラ撮影!携帯用ステッカー（仮）

・フォトカード1枚 （全3種からランダムで1枚封入）

・スリーブケース 【CMS限定セット】

IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human” フォトブック付（全1種）

【豪華盤】CMS限定セット（豪華盤＋フォトブック）：税込￥7,590（税抜￥6,900）

【通常盤】CMS限定セット（通常盤＋フォトブック）：税込￥4,400（税抜￥4,000）

・IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human” フォトブックは豪華盤、通常盤共通です

・A5サイズ／28P（本文24P）

※セット商品は数量限定のため、なくなり次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※仕様は予告なく変更になる可能性もございます。 【アニメイト限定セット】

ぶらさがりアクリルキーホルダー付（全1種）

【豪華盤】アニメイト限定セット（豪華盤＋ぶらさがりアクリルキーホルダー）：税込￥7,440（税抜￥6,764）

【通常盤】アニメイト限定セット（通常盤＋ぶらさがりアクリル ▼発売記念イベント開催決定！

期間内に「HUMOR」を、全国アニメイト(通販含む)にてご予約（全額内金）いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。ご応募いただいた方の中から、抽選で発売記念イベントにご招待！ ○スケジュール

2026年8月29日（土）品川インターシティホール

内容：お渡し会／時間：19:30〜

※集合時間などの詳細は当選した方にお知らせいたします。 〇応募シリアル配布期間：2026年5月27日（水）〜2026年7月20日（月・祝）

〇申込期間：2026年5月27日（水）〜2026年7月20日（月・祝）23:59

詳細：https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/ ▼特典情報

《店舗別オリジナル特典》

・アニメイト：

豪華盤…L判ブロマイドA（複製サイン＆コメント入り）

通常盤…L判ブロマイドB（複製サイン＆コメント入り）

・ゲーマーズ：

豪華盤…L判ブロマイドA（複製サイン＆コメント入り）

通常盤…L判ブロマイドB（複製サイン＆コメント入り）

・Amazon.co.jp：

豪華盤…豪華盤ジャケット絵柄メガジャケ（24cm×24cm）

通常盤…通常盤ジャケット絵柄メガジャケ（24cm×24cm）

・コロムビアミュージックショップ：

豪華盤…アナザージャケットA

通常盤…アナザージャケットB

・とらのあな：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

・タワーレコード：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

・ネオウィング：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

・楽天ブックス：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

※ブロマイドはそれぞれ別のビジュアルを使用 《アニメイト早期予約特典》

特典内容：ミニフォト（複製サイン入り） ※サイズ54mm×86mm

対象店舗：アニメイト全店＋通販

対象商品：豪華盤、通常盤 （アニメイト限定セットも対象）

【受付期間】2026年5月27日（水）21:00〜7月12日（日）23:59 《CMS早期予約特典》

CD予約受付期間中にコロムビアミュージックショップの専用カートにてご予約いただいたお客様を対象に、8月29日(土)開催『入野自由 納涼祭2026』の「CD予約先行」抽選申込用シリアルコードをご案内いたします。

申込シリアルをお持ちの方は、各公演の「CD予約先行」にお申込みいただけます。 【CD予約受付期間（シリアル配布対象）】2026年5月28日（木）18:00〜6月15日（月）23:59

・対象商品：豪華盤(CMS限定セット含む)、通常盤(CMS限定セット含む)

※必ず「CD予約先行抽選申込用シリアルコード配布」の専用カートからご予約ください

・詳細：https://shop.columbia.jp/shop/e/eHUMOR0829event/ 《CMS抽選キャンペーン》

コロムビアミュージックショップ専用カートから入野自由ミニアルバム「HUMOR」（8/26発売）をご予約・ご購入いただいた方の中から、抽選で15名様に、「入野自由 直筆サイン＆ニックネーム入りA5ビジュアルカード（全1種）」をプレゼント!

ミニアルバム「HUMOR」写真のアザーカットを使用した特別ビジュアルカードに、入野自由本人が直筆でサインとお客様のニックネームを入れたスペシャル仕様となります。

【受付期間】2026年5月28日（木）18:00〜8月31日（月）23:59

【当選人数】豪華盤(CMS限定セット含む)購入者から10名／通常盤(CMS限定セット含む)購入者から5名

※ビジュアルカード絵柄は豪華盤、通常盤同じです

※必ず「抽選キャンペーン」の専用カートからご予約ください

詳細：https://shop.columbia.jp/shop/e/eHUMOR/

※CMS早期予約特典とCMS抽選キャンペーンのカートは異なりますのでご注意ください。

◾️＜入野自由 納涼祭2026＞ 日程：2026年8月29日（土）

会場：品川インターシティホール(〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟)

《1部》開場13:30／開演14:00

《2部》開場16:00／開演16:30 ▼チケット券種

グッズ付きチケット：10,500円（税込）[グッズ：アパレルステッカー付きポーチ]

通常チケット：7,000円（税込）

※「グッズ付きチケット」の販売はCD予約先行（CMS早期予約特典）のみでの販売となります。

※ドリンク代別途必要

※各券種は販売スケジュールに関係なく、販売予定数に達し次第終了致します。予めご了承ください。

チケット詳細：https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/live.html#live ▼チケット発売情報

○CD予約先行（CMS早期予約特典）

・CD予約受付期間受付期間：2026年5月28日（木）18:00〜6月15日（月）23:59

※コロムビアミュージックショップの専用カートからCDをご予約

※申込シリアル送付日：2026年6月22日（月）18:00頃を予定しております。

※「グッズ付きチケット」の販売はCD予約先行（CMS早期予約特典）のみでの販売となります。

・CD予約先行チケット申込受付期間（抽選）：2026年6月24日（水）15:00〜7月5日（日）23:59まで

CMSカート：https://shop.columbia.jp/shop/e/eHUMOR/

※シリアルコードを使用して、チケットのお申込みが可能です ○オフィシャル先行（抽選）

受付期間：2026年7月23日（木）15:00〜7月29日（水）23:59