Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）から、ディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』アイテムが、2026年5月22日（金）から発売されています。

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モンスターズ・ユニバーシティ校章つきケース

『モンスターズ・インク』の前日譚を描いたディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』。

パスケースと折財布は、2人が通ったユニバーシティの校章をモチーフにした金具が印象的です。

中を開くとカード収納部分がストライプ柄になっており、スクールテイストな配色がポイントになっています。

パスケースには、MONSTERS UNIVERSITYの文字が入った鉛筆のイラストをプリント。

お財布にはマイクのIDカードをイメージしたイラストがプリントされています。

ワッペン風ショルダーバッグ

ショルダーバッグは、スクールバッグのようなブルー。

Samantha Thavasa Petit Choiceの金具が目を引きます。

マイクとサリーのワッペン風のデザインもついています。

合わせて楽しめるバッグチャームも登場。

マイクとサリーのフェイスデザインで、チェーン部分にはそれぞれキャラクターのイメージカラーのストーンが入っています。