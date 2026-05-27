【サマンサ×ディズニー】カレッジ風がおしゃれ可愛い！『モンスターズ・ユニバーシティ』即買いアイテムが充実
Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）から、ディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』アイテムが、2026年5月22日（金）から発売されています。
モンスターズ・ユニバーシティ校章つきケース
『モンスターズ・インク』の前日譚を描いたディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』。
パスケースと折財布は、2人が通ったユニバーシティの校章をモチーフにした金具が印象的です。
中を開くとカード収納部分がストライプ柄になっており、スクールテイストな配色がポイントになっています。
パスケースには、MONSTERS UNIVERSITYの文字が入った鉛筆のイラストをプリント。
お財布にはマイクのIDカードをイメージしたイラストがプリントされています。
ワッペン風ショルダーバッグ
ショルダーバッグは、スクールバッグのようなブルー。
Samantha Thavasa Petit Choiceの金具が目を引きます。
マイクとサリーのワッペン風のデザインもついています。
合わせて楽しめるバッグチャームも登場。
マイクとサリーのフェイスデザインで、チェーン部分にはそれぞれキャラクターのイメージカラーのストーンが入っています。