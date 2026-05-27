5月26日、フリーアナウンサー・宮根誠司が『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）に出演。同日に辞任を発表した巨人・阿部慎之助前監督の逮捕劇を扱った際の発言に、批判が噴出している。

「25日夜、阿部前監督逮捕の一報がかけめぐり、世間に大きな衝撃が走りました。長女が『父親に暴行を受けた』と児童相談所に相談し、児相が110番通報、現行犯逮捕に至ったといいます。

26日には、球団側が阿部前監督の辞任を発表。同日の会見で、阿部前監督は騒動を涙ながらに謝罪しました。会見では、長女からの手紙を代理人が読み上げる場面があったのですが、

《暴力に関しましては、殴る蹴るといった事実はありませんでした。報道では『殴られた』などとありますが、私の過度な状況説明によって、報道内容が事実と異なってしまった》

と説明。《警察が来て一番驚いているのは自分自身です。父が警察に連行された姿を見て、私は泣き崩れてしまいました》とつづり、想定外の事態になってしまったと謝罪しました」（芸能担当記者）

26日に放送された『ミヤネ屋』では、番組冒頭から阿部前監督をめぐる騒動を取り上げた。約1時間弱とかなり長めの時間を確保し、騒動を紐解いている。

今回、現役監督が現行犯逮捕という異例の事態になったことに関し、宮根は「阿部監督も長女も警察が来ると知らなかった。突然警察がきた」と仮定。「それで阿部監督も『なんで警察が来るんだ』という“興奮状態”になったってこともありますか？」と、高橋知典弁護士に意見を求めた。

高橋氏は「有り得そうな話ですよね」と発言。「お酒飲んで喧嘩していると、どうしても声がでかくなっちゃう。『誰が呼んだんだよ』『まぁまぁ落ち着いて』『うるせえな、俺、呼ばれる必要ねえんだ』っていうやり取りはわりとある。こういう部分で、現行犯の可能性もある」と持論を語っている。

だが、現時点では詳細が明らかになっていないなか、逮捕時のやり取りまで憶測で語ったことに、Xでは厳しい声も噴出している。

《弁護士さんとコメンテーターの人ずっと憶測と想像じゃないの だったと思うそうだろうて勝手に決めるなよ》

《勝手に憶測飛ばしたらアカンよ》

《公共の電波使って憶測を垂れ流すのやめなよ》

まだ全容がつかめないなか、仮定の話を進めすぎると「憶測が憶測を呼ぶ」危険性も指摘されている。

「もともと『ミヤネ屋』では進行役の宮根さんが、報道をもとに仮説を組み立て、識者であるコメンテーターの面々に見解を聞いていく流れが多く見られます。今回の話題も同じように進められたわけですが、家庭内で起きた話ですから、取り上げ方には慎重さが求められます。SNS上で、どんどんと憶測が加速していくケースもありますから、まだ詳細がわからない段階で話を膨らませすぎるのは、危険ともいえるでしょう」（同前）

9月末に終了することが発表されている同番組だが、最後まで“攻めた”番組作りは変えないようだ。