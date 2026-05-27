オードリーとの番組共演でも話題…讃岐MF森勇人が契約満了「最高に熱いサポーターがいるチームに加入できた」
カマタマーレ讃岐は27日、MF森勇人(31)が契約期間満了に伴い、 2026-27シーズンの契約を更新しないことを発表した。
森は名古屋グランパスU-18から2014年にトップチーム昇格。2017年にガンバ大阪、2019年に水戸ホーリーホックへ加入し、2023年から讃岐に所属していた。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで5試合試合に出場している。
また、水戸時代の2022年4月に結婚を発表。2023年1月に放送された中京テレビ『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』に出演し、当時アシスタントを務めていた同局アナウンサーの阿部芳美さんが妻だったことが公表された。今年3月には第1子となる長男が誕生している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF森勇人
(もり・ゆうと)
■生年月日
1995年4月21日(31歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
174cm/68kg
■経歴
名古屋U-12-名古屋U-15-名古屋U-18-名古屋-G大阪-水戸-讃岐
■Jリーグ出場歴(讃岐)】
2023シーズン:J3/33試合2得点
2024シーズン:J3/35試合2得点
2025シーズン:J3/15試合
2026特別シーズン:J2・J3/5試合
■コメント
今シーズンをもってカマタマーレ讃岐を離れることになりました。
2023シーズンの開幕戦。
バス入りでのチャントを聞いた時、身体中に鳥肌が立ち、アドレナリンが出まくったまま入場したことを覚えています。
最高に熱いサポーターがいるチームに加入することが出来たな。そう感じました。
そこから4シーズン、どんな時でも力強く応援して下さり、本当にありがとうございました。
挫けそうな時にかけてもらった言葉の一つ一つが、最後まで諦めずに頑張る原動力となっていました。
本当にありがとうございました。
また、ここまで関わって下さった全てのコーチングスタッフ、フロントスタッフ、選手の皆さんにも感謝いたします。
YUTO SEATには、多くの方に足を運んでもらうことが出来ました。
特にSUCCESS様の渡邉様、香西歯科様の香西先生とは共に企画をし、より多くの方々をお呼びすることができました。
ここで改めて感謝いたします。
ありがとうございました。
プロフェッショナルで在り続けること。
この4シーズンで讃岐に残すことが出来たものの一つは、ここかなと感じています。
難しい時期を過ごすことも多かった中で、自分と向き合い、日々追求してきました。
この毎日が、今後の人生において必ず自分の糧になると信じています。
決して長くはないこのプロサッカー人生において、竹内強化部長に声を掛けていただき、カマタマーレ讃岐でプレー出来たことを誇りに思います。
来シーズン、このクラブに関わる全ての方々にとって、素晴らしいものになることを心から願っています。
対戦相手としてメグスタに帰った時は、盛大なブーイングでお願いします。今までありがとうございました。
森は名古屋グランパスU-18から2014年にトップチーム昇格。2017年にガンバ大阪、2019年に水戸ホーリーホックへ加入し、2023年から讃岐に所属していた。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで5試合試合に出場している。
また、水戸時代の2022年4月に結婚を発表。2023年1月に放送された中京テレビ『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』に出演し、当時アシスタントを務めていた同局アナウンサーの阿部芳美さんが妻だったことが公表された。今年3月には第1子となる長男が誕生している。
●MF森勇人
(もり・ゆうと)
■生年月日
1995年4月21日(31歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
174cm/68kg
■経歴
名古屋U-12-名古屋U-15-名古屋U-18-名古屋-G大阪-水戸-讃岐
■Jリーグ出場歴(讃岐)】
2023シーズン:J3/33試合2得点
2024シーズン:J3/35試合2得点
2025シーズン:J3/15試合
2026特別シーズン:J2・J3/5試合
■コメント
今シーズンをもってカマタマーレ讃岐を離れることになりました。
2023シーズンの開幕戦。
バス入りでのチャントを聞いた時、身体中に鳥肌が立ち、アドレナリンが出まくったまま入場したことを覚えています。
最高に熱いサポーターがいるチームに加入することが出来たな。そう感じました。
そこから4シーズン、どんな時でも力強く応援して下さり、本当にありがとうございました。
挫けそうな時にかけてもらった言葉の一つ一つが、最後まで諦めずに頑張る原動力となっていました。
本当にありがとうございました。
また、ここまで関わって下さった全てのコーチングスタッフ、フロントスタッフ、選手の皆さんにも感謝いたします。
YUTO SEATには、多くの方に足を運んでもらうことが出来ました。
特にSUCCESS様の渡邉様、香西歯科様の香西先生とは共に企画をし、より多くの方々をお呼びすることができました。
ここで改めて感謝いたします。
ありがとうございました。
プロフェッショナルで在り続けること。
この4シーズンで讃岐に残すことが出来たものの一つは、ここかなと感じています。
難しい時期を過ごすことも多かった中で、自分と向き合い、日々追求してきました。
この毎日が、今後の人生において必ず自分の糧になると信じています。
決して長くはないこのプロサッカー人生において、竹内強化部長に声を掛けていただき、カマタマーレ讃岐でプレー出来たことを誇りに思います。
来シーズン、このクラブに関わる全ての方々にとって、素晴らしいものになることを心から願っています。
対戦相手としてメグスタに帰った時は、盛大なブーイングでお願いします。今までありがとうございました。
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