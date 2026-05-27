オードリーとの番組共演でも話題…讃岐MF森勇人が契約満了「最高に熱いサポーターがいるチームに加入できた」

オードリーとの番組共演でも話題…讃岐MF森勇人が契約満了「最高に熱いサポーターがいるチームに加入できた」