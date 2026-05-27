第三回東京国際サメ映画祭で“幻のサメ映画”を上映！ オープニング＆特別上映作品決定
7月から8月にかけ、池袋HUMAXシネマズにて開催される第三回東京国際サメ映画祭のオープニング作品と特別上映作品が決定した。
【写真】『シャークネード』シリーズの幻のスピンオフ『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス（原題）』も日本初公開
「東京国際サメ映画祭」は、「文化としてのサメ映画」の保存と発展を理念とし、活動を開始。『JAWS／ジョーズ』（75）が誕生して以降、アメリカを中心としてサメを主題に据えた映画作品が多く作られ、やがてそうした作品群は「サメ映画」というジャンルを形成するまでになった。
現在も大作サメ映画は世界中でヒットを飛ばす一方で、非常に小規模なバジェットで制作されたサメ映画も世に放たれているほか、若手クリエイターやインディペンデントのクリエイターたちが手腕を発揮する場にもなっている。
しかしながら、そうしたサメ映画を発表する機会が極端に少ないため、サメ映画ファンの、サメ映画ファンによる、サメ映画ファンのための「東京国際サメ映画祭」が実現した。
第三回東京国際サメ映画祭のオープニング作品は、サメ映画の原点にして頂点である『ジョーズ』とは全く関係がない『ジョーズ’98 激流篇』（原題：Great White）。日本の出資によって製作された初めてのサメ映画としてファンの間でも有名だったが、日本国内ではVHSしかリリースされていなかった。そんな作品が四半世紀ぶりに日の目を浴びる。
また、2013年に始まったサメ映画の代表作『シャークネード』シリーズの幻のスピンオフ『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス（原題）』も日本初公開されることが決定。『シャークネード』製作の舞台裏で起こっていた悲劇を追ったモキュメンタリーがついに日本上陸を果たす。
なお、現在実施中のクラウドファンディングでは、来日予定の“ペンシルバニアのスピルバーグ”ことマーク・ポロニア監督の新作サメ映画撮影に参加できるプランが即完売。5月31日の最終日に向け、目標額の200％を超えてなお支援が集まっている。
「第三回東京国際サメ映画祭」は、東京・池袋HUMAXシネマズにて7月3日〜8月2日までの土日を中心にした計7日間で開催。ワールドプレミアやジャパンプレミアを含めた15作品以上を上映予定（上映作品については後日発表）。
【写真】『シャークネード』シリーズの幻のスピンオフ『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス（原題）』も日本初公開
「東京国際サメ映画祭」は、「文化としてのサメ映画」の保存と発展を理念とし、活動を開始。『JAWS／ジョーズ』（75）が誕生して以降、アメリカを中心としてサメを主題に据えた映画作品が多く作られ、やがてそうした作品群は「サメ映画」というジャンルを形成するまでになった。
しかしながら、そうしたサメ映画を発表する機会が極端に少ないため、サメ映画ファンの、サメ映画ファンによる、サメ映画ファンのための「東京国際サメ映画祭」が実現した。
第三回東京国際サメ映画祭のオープニング作品は、サメ映画の原点にして頂点である『ジョーズ』とは全く関係がない『ジョーズ’98 激流篇』（原題：Great White）。日本の出資によって製作された初めてのサメ映画としてファンの間でも有名だったが、日本国内ではVHSしかリリースされていなかった。そんな作品が四半世紀ぶりに日の目を浴びる。
また、2013年に始まったサメ映画の代表作『シャークネード』シリーズの幻のスピンオフ『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス（原題）』も日本初公開されることが決定。『シャークネード』製作の舞台裏で起こっていた悲劇を追ったモキュメンタリーがついに日本上陸を果たす。
なお、現在実施中のクラウドファンディングでは、来日予定の“ペンシルバニアのスピルバーグ”ことマーク・ポロニア監督の新作サメ映画撮影に参加できるプランが即完売。5月31日の最終日に向け、目標額の200％を超えてなお支援が集まっている。
「第三回東京国際サメ映画祭」は、東京・池袋HUMAXシネマズにて7月3日〜8月2日までの土日を中心にした計7日間で開催。ワールドプレミアやジャパンプレミアを含めた15作品以上を上映予定（上映作品については後日発表）。