【BH-G36KV DUAL CO2GBB】 6月20日 発売予定 価格：63,580円

BATONは、CO2ガスガン「BH-G36KV DUAL CO2GBB」を6月20日に発売する。価格は63,580円。

本製品は、ドイツの銃器メーカーH＆K社が1990年代に開発した、5.56mmNATO弾を使用する同社初の小口径アサルトライフル「G36」を、C02ガスガンで商品化したもの。2024年10月に発売された「BH-G36C DUAL CO2GBB」のバリエーションモデルとなっている。

G36シリーズのカービンモデルにあたる“K”の輸出仕様をモデルアップしており、コンパクトモデルとなるG36Cより長いカービンサイズの銃身と、4段階のポジション調節が可能な折り畳み式バットストックを採用している。

ストックだけでなく、レシーバー、ハンドガード、グリップフレームといった主な外装パーツが、実銃同様の強化樹脂で作られており、軽さと剛性の高さを両立。小型の可倒式バックアップサイトを内装したキャリングハンドル上面と、ハンドガード前方4面に備えられた20mmレールマウントで、高い拡張性を確保。

2本のCO2 12gカートリッジを装填するDUAL CO2マガジンは、フルオート時の息切れを抑えると同時に、頭蓋を揺さぶる強烈なリコイルショックを実現している。

「BH-G36KV DUAL CO2GBB」

付属品BH-G36 デュアルCO2マガジン（装弾数33発）説明書保証書 対応CO2カートリッジ：PUFF DINO CO2 12g カートリッジ他ブランドCO2カートリッジは非対応・保証対象外